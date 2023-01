Der MG4 kommt in markantem Design mit auffälligem Heck. Er hat Hinterradantrieb und genug Kraft für anständige Unterhaltung unterwegs. Zu einem mehr als vernünftigen Preis. Für einmal kein SUV, freute sich Marc Schonckert.

Ein Viertürer mit Heckklappe, der sich außerdem durch einen Doppelspoiler an der hinteren Dachkante auszeichnet und mit seinem dynamischen Look durchaus einen sportlichen Eindruck erweckt, was er dann in der Version mit 204 PS auch leistungsmäßig bestätigt. Doch eigentlich ging es MG nicht darum, mit dem MG4 einen preislich attraktiven Sportler auf den Markt zu bringen, sondern sein Angebot an reinen E-Modellen nun auch in das Segment kompakter Limousinen auszuweiten. Denn der MG4 ist nicht nur das fünfte Mitglied der MG-Modellreihe und der vierte reine Elektriker im MG-Angebot, sondern er darf für sich in Anspruch nehmen, kein SUV und auch kein Crossover zu sein, sondern ein Kompakter aus der Mittelklasse in bester Form und Aufmachung. In 4,30 m Länge und nebenbei auch mit Hinterradantrieb. In diesem Kontext wird ihm nur wenig Konkurrenz über den Weg laufen, preislich schon gar nicht, wenn man bedenkt, dass das Einstiegsmodell beim MG noch unter 30.000 Euro liegt.

Foto: Marc Schonckert

Aufgeräumt und einladend

Der MG 4 kommt in drei Versionen, nämlich „Standard“, „Comfort“ und „Luxury“, mit einer 51-kWh-Batterie beim „Standard“-Modell und einer 64-kWh-Batterie für die beiden anderen Varianten. Die Leistung des E-Motors an der Hinterachse beträgt 125 kW/170 PS, bei der „Luxury“-Variante mit großer Batterie sind es 150 kW/204 PS. Laut Werk beträgt die Reichweite 350 km bei der kleinen Batterie, bei der anderen sollen es 450 km sein. Da kann nur eine intensive Probefahrt genauere Daten liefern. Sie wird im März erfolgen.

Der MG4-Innenraum punktet mit einem aufgeräumten und übersichtlichen Cockpit, bequemen Sitzen und viel Platz Foto: Marc Schonckert

Im Innenraum erwarten Fahrer und Insassen ein aufgeräumtes und übersichtliches Cockpit, bequeme Sitze, viele Ablagen und viel Platz mit beachtlicher Knie- und Kopffreiheit auf der Rückbank. Eine erste Fahrt war sehr aufschlussreich: MG hat mit dem MG4 einen formschönen Elektriker mit apartem Heck-Design und zeitgemäßem Komfort- und Sicherheitsaufwand im Programm. Fahrerisch ist hier nichts auszusetzen, 204 PS sorgen für ordentlichen Antritt und Durchzugsvermögen, das Auto liegt sanft auf der Straße und zeigt sich mit seinem Hinterradantrieb sehr wendig auf engen Straßen. Wenn man dann noch in den Tiefen des Infotainments den Spurhalte-Assistenten findet und ausschaltet, steht einer vergnüglichen Fahrt nichts mehr im Wege.