Einmal ist keinmal: Robbie Williams kündigt zweites „Kirchberg“-Konzert an

Für alle, die bisher kein Robbie-Williams-Ticket ergattert haben (oder zweimal „entertained“ werden wollen), gibt es jetzt eine entsprechende Möglichkeit: Das Ex-Take-That-Mitglied tritt zweimal open air in Luxemburg auf.

Nach der Ankündigung der Open-Air-Konzertserie auf dem Kirchberg waren die Karten für den Auftritt von Robbie Williams besonders schnell weg. Alle, die leer ausgegangen sind, bekommen nun eine neue Chance – beziehungsweise am Mittwoch: Dann startet um 10 Uhr morgens der Ticketverkauf für eine zusätzliche Show, die einen Tag vor dem bisher angesetzten Konzert auf der LuxExpo stattfindet – also am 10. Juli.

Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch um 10 Uhr hier.