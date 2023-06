Kleines Erdbeben in Monnerich: Die ehemalige LSAP-Spitzenkandidatin Christine Schweich hat ihre Parteikarte zurückgegeben und wechselt zur DP, mit ihrem Posten als Gemeinderätin im Gepäck.

Schlechte Stimmung herrscht derzeit wohl bei der LSAP in Monnerich. In einem Brief, der dem Tageblatt vorliegt, gibt die ehemalige LSAP-Spitzenkandidatin der Lokalsektion in Monnerich ihren Rücktritt von allen Parteiposten bekannt. Sie habe sich seit mehr als zehn Jahren in der Partei engagiert, so Christine Schweich, sowohl auf lokaler wie nationaler Ebene. Doch nun fände sie sich nicht mehr in der Partei wieder. „Die Ideen und Visionen stimmen nicht mehr mit meinen persönlichen Überzeugungen überein.“ Kurz gefasst: Ihr Herz schlägt nun, nach den Gemeindewahlen, für eine andere Partei.

Diese Partei soll laut Tageblatt-Informationen die DP sein. Und, obwohl Schweich mit sofortiger Wirkung alle ihre Mandate, die sie als LSAP-Mitglied bekleidet hat, ablegt – darunter auch den Posten als Verwaltungsratsmitglied von Editpress – nimmt sie ihren Posten als Gemeinderätin mit zur DP. Schweich wurde bei den Gemeindewahlen Sechstgewählte. Insgesamt verlor ihre Partei in der Gemeinde bei den Wahlen 11 Prozent im Vergleich mit 2017, sie selbst erhielt 662 Stimmen weniger. Mit ihrem Wechsel zur DP stärkt die ehemalige LSAP-Bürgermeisterin nun die von ihrem Nachfolger Jeannot Fürpass (CSV) geführte schwarz-blaue Koalition – und erfüllt damit ihr Versprechen. „Wir werden unsere Karten neu mischen“, verlautete sie noch direkt nach den Gemeindewahlen.

Kurz nach dem Schreiben von Schweich bestätigt auch die DP den Wechsel. „Vor Veröffentlichung ihres Austritts hat Gemeinderätin Christine Schweich ihren Wunsch geäußert, ihr Gemeinderatsmandat innerhalb der DP-Fraktion fortzuführen. Nach einigen Gesprächen und reifer Überlegung stimmt die DP-Monnerich diesem Wechsel nach einer internen Abstimmung zu.“ Die DP habe somit nun eine dreiköpfige Fraktion im Monnericher Gemeinderat.