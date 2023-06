Eine Koalition aus DP und LSAP wird die Gemeinde Sandweiler in den nächsten sechs Jahren führen. Das teilen beide Parteien am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. Der Schöffenrat wird sich demnach aus der DP-Sandweiler und der LSAP-Sandweiler zusammensetzen. Bei den Wahlen haben beide Parteien Gewinne erzielt, während die CSV und „déi gréng“ – der bisherige Schöffenrat – an Stimmen verloren haben. Beide Parteien haben entschieden, den Bürgermeisterpfosten aufzuteilen, da sowohl die DP als auch die LSAP drei Sitze erreicht haben.

Die ersten beiden Jahren der Legislaturperiode, bis zum 30. September 2025, wird Jacqueline Breuer (LSAP) das Amt der Bürgermeisterin wahrnehmen. In dieser Zeit werden Claude Mousel (DP) und Corinne Courtois (DP) die Ämter des ersten und zweiten Schöffen übernehmen. Nach den zwei Jahren wird Claude Mousel (DP) für vier Jahre Bürgermeister von Sandweiler. Corinne Courtois wird weiterhin im Amt bleiben und Georges Reuter der LSAP wird für Jacqueline Breuer in den Schöffenrat nachrücken.