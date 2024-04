Immer wieder kommen Gerüchte auf, der auch bei Luxemburgern sehr beliebte dm-Markt würde irgendwann nach Luxemburg kommen. Die Drogeriekette dementierte nun allerdings eine mögliche Expansion nach Luxemburg.

Der größte dm-Markt Europas, mit einer Verkaufsfläche von 1.250 Quadratmetern und mehr als 4.000 Produkten im Angebot, steht im deutschen Grenzort Perl. Etwas mehr als 60 Menschen sind dort angestellt. Auch viele Luxemburger kaufen dort regelmäßig ein. Ähnlich sieht es in anderen Filialen in unmittelbarer Nähe zur luxemburgischen Grenze aus. Daran wird sich wahrscheinlich auch in Zukunft nichts ändern, denn der Drogerieriese wird trotz vielfachem Wunsch der Kunden keine Filiale in Luxemburg eröffnen.

„Wir freuen uns sehr, dass der gute Ruf des Unternehmens dm in der Öffentlichkeit dazu führt, dass uns täglich Anfragen und Mitwirkungsangebote für die Expansion der dm-Märkte in andere Länder, Regionen und Kontinente erreichen. Derzeit konzentrieren wir uns aber weiterhin auf die Expansion in den von uns bereits belegten Ländern. Daher ist derzeit keine Expansionen nach Luxemburg geplant“, teilte Markus Trojansky, dm-Geschäftsführer und verantwortlich für das Ressort Expansion, dem Tageblatt auf Nachfrage mit. Weitere Gründe gab das Unternehmen nicht an.

Der erste dm wurde 1973 in Karlsruhe eröffnet. Heute ist dm in 13 europäischen Ländern mit mehr als 4.000 Märkten präsent. In Europa arbeiten rund 59.400 Mitarbeiter bei dm – davon rund 40.400 in Deutschland. (AH)