Immer wieder Cattenom: Das Atomkraftwerk jenseits der Luxemburger Grenze teilt mit, dass am Freitagabend, gegen 20 Uhr, ein Feuer in einem Raum in der Nuklearzone des Kraftwerksblocks Nr. 1 ausgebrochen ist. Ein Ventilator hatte Feuer gefangen. Die Feuerwehr begab sich vor Ort und schaffte es, den Brand wieder schnell unter Kontrolle zu bringen und zu löschen, meldet das CGDIS in einer Pressemitteilung vom Samstag. Eine Ursache für den Brand wird allerdings nicht genannt.

„Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf die Sicherheit der Anlage und es gab keine Verletzten“, heißt es in dem Schreiben. Block 1 sei weiterhin in Betrieb und es wurden „die notwendigen Kontrollen“ durchgeführt. Aufgrund eines Verfahrensfehlers waren die Alarmsirenen in der Gemeinde Cattenom „für eine sehr kurze Zeit“ ertönt, meldet das CGDIS.