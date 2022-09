Bombenfund an der Buchler-Brücke am Bahnhof – mehrere Gebäude werden evakuiert

Im Rahmen der Erweiterungsarbeiten am Bahnhof Luxemburg ist am Mittwochvormittag (7.9.) gegen 11 Uhr in der Nähe des Hauptbahnhofs eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Das teilt die Eisenbahngesellschaft CFL auf Ihrer Website mit. Derzeit werde ein Sicherheitsperimeter um den Fundort an der Buchler-Brücke eingerichtet, der Minenräumdienst sei bereits vor Ort. Die Polizei schreibt zudem auf Twitter: „Einige Gebäude um den Fundort werden vorsichtshalber evakuiert. Des Weiteren bitten wir darum, den Bereich aus verkehrstechnischen Gründen unbedingt zu meiden.“

#Update – Bombenentschärfung Quartier Gare Einige Gebäude um den Fundort werden vorsichtshalber evakuiert. ⚠️ Bitte folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort. Des Weiteren bitten wir darum, den Bereich aus verkehrstechnischen Gründen unbedingt zu meiden. https://t.co/lT7xqhu2VZ — Police Luxembourg (@PoliceLux) September 7, 2022

Der Zugverkehr auf dem gesamten Schienennetz in Luxemburg ist derzeit unterbrochen. Die CFL bittet alle Betroffenen, die Website www.cfl.lu sowie die Mobilitätsapp für weitere Informationen zu konsultieren. Derzeit liegen noch keine Angaben zur geschätzten Dauer der Störung vor.

Zuletzt war im Februar 2022 an ähnlicher Stelle eine Bombe gefunden worden. Damals wurde die Bombe gegen 11.30 Uhr entdeckt, die Beseitigung der Gefahr durch „kontrollierte Sprengung“ konnte erst gegen 17 Uhr vermeldet werden.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.