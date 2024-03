Außenminister scheinen allgemein einen gewissen Bonus zu genießen. Wenn sie dazu noch echte Unikate wie Jean Asselborn oder Xavier Bettel sind, dann ist eine Spitzenposition in der Beliebtheitsskala fast schon garantiert. So auch diesmal im Ranking der luxemburgischen Politiker.

In dem von RTL und Luxemburger Wort in Auftrag gegebenen, ersten Politmonitor seit den Parlamentswahlen im Oktober hat Ex-Premier-, Neu-Vizepremier- und Außenminister Xavier Bettel die Spitze der beliebtesten Politiker des Landes erklommen. Damit hat der Liberale die Rolle von seinem Amtsvorgänger im Außenressort übernommen, Jean Asselborn (LSAP), der nicht mehr mit von der Partie ist. Als Regierungschef war Bettel noch Dritter, konnte sich jedoch knapp vor Paulette Lenert setzen: Die Sozialistin und frühere Gesundheitsministerin scheint noch von ihrem Bonus während der Covid-Zeit zu profitieren, denn seit Beginn der Legislaturperiode ist sie als Oppositionspolitikerin nicht mehr besonders häufig in Erscheinung getreten. Neuer Dritter im Bunde ist Premierminister Luc Frieden, allerdings mit einem gehörigen Abstand. Der CSV-Politiker war nach seinem Comeback in die Politik beim letzten Politmonitor im Juli des vergangenen Jahres noch Fünfter.

Indem Frieden um neun Punkte zulegte, ließ er Lydie Polfer (DP) hinter sich. Die hauptstädtische Bürgermeisterin büßte ganze zehn Punkte ein. Bewertet werden übrigens sowohl Sympathie als auch Kompetenz. Mit Wirtschaftsminister Lex Delles, verbessert um zwei Positionen, folgt ein weiterer liberaler Politiker. Die DP hat somit drei Vertreter unter den Top 5 positioniert. Es folgen mit Sam Tanson („déi gréng), Martine Hansen (CSV), Sven Clement (Piraten) und Taina Bofferding (LSAP) vier Sechstplatzierte. Zehnter ist Parlamentspräsident Claude Wiseler (CSV).

Absoluter Shooting-Star ist übrigens Landwirtschaftsministerin Martine Hansen, die zwölf Punkte zulegte. Auch Sam Tanson machte einen Sprung nach vorne (um sieben Punkte). Zu den Aufsteigern gehört außerdem Finanzminister Gilles Roth (CSV), der mit zehn Punkten elf Plätze gutmachte und nun 15. ist. Acht Punkte gewann Justizministerin Elisabeth Margue hinzu und ist nur auf Platz 23. Innenminister Léon Gloden dümpelt auf Platz 29.