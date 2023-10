Anett Kontaveit hat die zweite Ausgabe der Luxembourg Ladies Tennis Masters gewonnen. Die Estin entschied das Finale gegen Andrea Petkovic am Sonntag mit 7:5, 6:2 für sich.

„Ich bin glücklich, dass ich hier wieder spielen konnte. Es war mir eine große Freude“, sagte Anett Kontaveit am Sonntag nach ihrem Erfolg in der Coque. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich einen solchen Moment nach meinem Karriereende noch einmal erleben würde.“ Die Estin hatte ihre Profilaufbahn erst vor wenigen Monaten in Wimbledon aufgrund einer Rückenverletzung beendet. Bei den Luxembourg Ladies Tennis Masters bestritt die 27-Jährige erstmals seitdem wieder ein kompetitives Match.

Im Finale lieferte sich Kontaveit zunächst ein enges Duell mit Andrea Petkovic. Den ersten Satz entschied sie nur knapp mit 7:5 für sich. Der zweite Abschnitt (6:2) wurde dann aber zur klaren Angelegenheit für Kontaveit, die sich den Turniersieg und das Siegerpreisgeld von 50.000 Euro sicherte.

Kontaveit hatte am Samstag im Halbfinale die Tschechin Lucie Safarova mit 6:4, 6:3 eliminiert, während Petkovic mit einem 4:6, 6:2, 11:9-Sieg gegen die Luxemburgerin Mandy Minella ins Endspiel eingezogen war.