Nach 25 Jahren gibt Patrick Greis in der kultigen Comedy-Runde „Deckkäpp“ das Zepter ab. Das hat der RTL-Moderator am Dienstag dem Tageblatt bestätigt. Es sei an der Zeit, einem anderen den Vortritt zu lassen.

Die Sendungen der gut gelaunten Truppe würden weiter aufgezeichnet und ausgestrahlt, zumindest bis Januar 2020. Wie es danach mit der luxemburgischen Kult-Radiosendung weitergeht, dazu wollte sich Greis nicht äußern. Am 17. Oktober feiern die „Deckkäpp“ jedenfalls eine große Party im Cactus Belle Etoile mit allen, die dabei sind oder im vergangenen viertel Jahrhundert dabei waren. Dann wird auf jeden Fall viel gelacht und vielleicht auch ein wenig geweint.