Auch die Polizei muss manchmal zahlen

In einer parlamentarischen Anfrage vom ADR-Abgeordneten, Fernand Kartheiser geht es um eventuelle Schäden die bei einem Polizeieinsatz entstehen können. Es kommt manchmal vor, dass die Polizei Fenster oder Türen aufbrechen muss. Der Abgeordnete will wissen, wer eigentlich für den Sachschaden aufkommt. Des Weiteren stellte er die Frage, wie oft dies in den vergangenen Jahren passierte und wie hoch die Summe der Entschädigung war.

Der zuständige Minister Etienne Schneider erklärt, dass der entstandene Schaden im Bericht der Polizei festgehalten wird. Betroffenen können bei der Polizei einen Antrag auf Entschädigung stellen. Anschließend wird alles geprüft.

Schlussendlich wird die beantragte Summe an die Betroffenen Person vom Budget des Staatsministeriums überwiesen. In der Antwort des Ministers Schneider heißt es: „Die Dauer dieser Prozedur ist unterschiedlich. Es hängt vom Volumen des Falles ab. Durchschnittlich dauert es zwischen zwei und sechs Monaten“.

Darüber hinaus betont Schneider, dass zwischen den Jahren 2005 und 2015 diese Prozedur rund 20 Mal angewandt wurde. Die Summe der Entschädigungen lag in diesem Zeitraum zwischen 69,46 Euro und 8.771,54 Euro.