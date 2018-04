Der Untersuchungsrichter aus Diekirch hat den Haftbefehl gegen jenen Mann, der in der Nacht zum 14. April vor der Alkoholkontrolle der Polizei geflüchtet war, aufgehoben.

Gegen den Fahrer des Polizeitransporters, der in den Unfall verwickelt war, bei dem ein Polizist ums Leben kam und eine weitere Beamtin schwer verletzt wurde, ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Das teilt die Staatsanwaltschaft mit.

Die Staatsanwaltschaft hält sich aber weiter bedeckt, was Details über den Hergang des Unfalls anbelangt. Die Pressestelle der Justiz erklärte auf Nachfrage, dass die Ermittlungen auf Hochtouren liefen. Die Frau ist noch in einem kritischen Zustand.

Bisher ist noch nicht bekannt, warum es zum Unfall zwischen den beiden Polizeiwagen kam. Zudem muss noch geklärt werden, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Fahrer, der sich der Alkoholkontrolle entzogen hatte, und dem Unfall selbst gab.

Der Mann, der in der Nacht zum 14. April vor der Alkoholkontrolle der Polizei geflüchtet war, ist inzwischen aus der Untersuchungshaft wieder entlassen worden.

Was am 14.April geschah:

– Ein Polizeikombi und ein Polizeitransporter nehmen am frühen Samstagmorgen die Verfolgung eines flüchtigen Fahrers auf, der sich in Weiswampach einer Verkehrskontrolle entzogen und sich versteckt hat.

– In der Ausfahrt Lausdorn auf der N7 wendet der Polizeikombi, nachdem ein weiterer Verkehrsteilnehmer bestätigt hat, dass er nicht vom Fluchtfahrer überholt wurde.

– Der Polizeikombi will wieder in Richtung Weiswampach fahren.

– Der im Eiltempo herannahende Polizeitransporter mit drei Insassen prallt mit voller Wucht gegen den Kombi.

– Der Fahrer des Kombis stirbt vor Ort. Seine Beifahrerin wird lebensgefährlich verletzt.

– Am Samstag wird zunächst eine falsche Person verhaftet und verhört.

– Am selben Tag wird der geflüchtete Fahrer ermittelt und festgenommen.