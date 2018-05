An der Tram-Haltestelle “Pont Rouge” war am Dienstagmittag viel los. Denn dort war ein “Bike Village” eingerichtet worden – samt Infoständen, Foodtrucks, Musik und Animationen, einem Fahrradverleih und mehr. Der Grund: Die Aktion “Mam Vëlo op d‘Schaff oder an d‘Schoul”. Um 11.15 Uhr gab’s dann den “#MVOS2018-Kick-off” statt. Die Aktion “Mam Vëlo op d‘Schaff oder an d‘Schoul” (MVOS) gibt es bereits seit elf Jahren. Ziel der Kampagne, die vom 15. Mai bis zum 31. Juli dauert, ist es, die Nutzung des Fahrrades, besonders für kleine Strecken unter fünf Kilometern, zu fördern.

Das Event wird in diesem Jahr von “Verkéiersverbond”, gemeinsam mit dem Infrastrukturministerium, der Stadt Luxemburg, den CFL und dem Fonds du Kirchberg veranstaltet. Der Schirmherr der Kampagne ist Luxemburgs “Tour-de-France”-Gewinner Andy Schleck.