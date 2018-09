Ein betrunkener Autofahrer hat am Freitagabend um 22 Uhr auf der N20 zwischen Allerborn und Bastogne einen schweren Unfall gebaut. Das berichtet die Polizei. Der Mann verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen. Er schlitterte in den Graben, das Fahrzeug überschlug sich und blieb 100 Meter vor der Grenze nach Belgien auf dem Dach liegen.

Im Auto saßen auch die Lebensgefährtin des Fahrers sowie die gemeinsame Tochter. Alle waren angeschnallt, niemand wurde verletzt.