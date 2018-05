Auf der N31 nahe des Kreisverkehrs in Richtung Differdange/Soleuvre ist am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr einer Polizeistreife ein Mann und eine Frau aufgefallen, die sich am Straßenrand stritten. Dabei rüttelte und zerrte der Mann an der Frau– so heftig, dass auch eine passierende Autofahrerin die beiden anhupte. Das beantwortete der Mann mit aggressiven Zeichen des Weiterfahrens – woran die nachfolgende Polizeistreife dann aber nicht dachte: Die Streifenpolizisten hielten sofort an und “versuchten die beiden Streithähne zu trennen”, meldet die Polizei. Die vertrugen sich auch ganz schnell wieder – und gingen gemeinsam auf die Polizisten los. Dabei wurde ein Polizist leicht verletzt, meldet die Luxemburger Polizei.

Jetzt sucht sie nach der Fahrerin eines weißen Audi A3, dessen Luxemburger Nummernschild mit “AR….” begann. Die Frau wird gebeten, sich umgehend mit der Polizeidienststelle CI-Differdange (Telefon: 2445-3200) in Verbindung zu setzen.