Jemand, der im Jahr 2007 – dem Erscheinungsjahr des iPhones – geboren wurde, ist nun in einem Alter, in dem sich die Mehrheit der Jugendlichen für Handys interessiert und auch besitzt. Für diese Generation gehören das Smartphone, das Internet und all die technischen Gadgets einfach zum Leben dazu, sie kennen es nicht anders und sind mit dem Gebrauch des Handys mehr als vertraut.

In der heutigen Welt ist dies nicht unbedingt schlecht. Die digitalen Kompetenzen werden immer mehr auf dem Arbeitsmarkt nachgefragt. Wenn man weiß, wie man diese Technik handhabt, kann dies im späteren Leben nur Vorteile bieten. Doch wie bei so vielem gibt es auch hier eine dunkle Seite. Die Jugendlichen haben Zugriff auf den gesamten Inhalt des Internets und lernen so die Schattenseiten des Fortschritts kennen.

In Frankreich ging der Bildungsminister sogar so weit, die Handys von den französischen Schulen zu verbannen. Dies mag ein Schritt in die richtige Richtung sein, vielleicht jedoch einer zu viel.

In Luxemburg geht man mit dem Handy-Gebrauch in Schulen lascher um. Bei wiederholten Verstößen muss es dem Lehrpersonal legal ermöglicht werden, das Handy des Störenfrieds einzukassieren und zumindest den Rest der Woche einzubehalten – ohne dass am darauf folgenden Tag ein Anwalt die Herausgabe des Geräts einfordert.