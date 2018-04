Ladenöffnungszeiten sind für die Mitarbeiter im Handel gleichbedeutend mit Arbeitszeiten. Wer einen Job im Handel hat, kann nicht damit rechnen, dass er feste Arbeitszeiten von acht bis fünf hat. Das ist für die meisten Kunden einleuchtend, ihnen aber nicht wirklich bewusst. Hinzu kommen Samstage und Sonntage, an denen die Geschäfte auch geöffnet sind.

Dabei haben die Läden in Luxemburg in der Regel unter der Woche mehr als 40 Stunden geöffnet – Supermärkte 60 Stunden. Das müsste jedem Menschen eigentlich genügend Spielraum geben, um seine Einkäufe irgendwann unter der Woche zu erledigen.

Warum also sonntags noch öffnen? Oder spät abends? Viele Menschen freuen sich auf einen Einkaufsbummel mit der Familie am Wochenende oder denken, dass es schön wäre, wenn die Innenstadt abends nicht ganz so „tot“ wäre. Für viele gehören offene Läden zu einer lebendigen Stadt.

Im Prinzip ist nichts gegen Geschäfte einzuwenden, die auch abends offen sind. Allerdings unter der Bedingung, dass die Mitarbeiter auf freiwilliger Basis abends arbeiten, über ihre Schichten mitbestimmen und sich selbst organisieren können sowie dass ihre Arbeitsbedingungen in Ordnung sind.

Fehlende Selbstbestimmung hingegen ist ein Faktor, der Burn Out und andere Krankheiten auslösen kann.