Auf die USA folgte Ungarn. Auf Ungarn folgt nun Österreich. Die Regierung in Wien hat am Mittwoch bekannt gegeben, sich aus dem UN-Migrationspakt zurückzuziehen. Der soll zwar erst im Dezember in Marrakesch unterschrieben werden, aber trotzdem. Donald Trumps Abschottungspolitik machte demnach erst Schule beim rechtsnationalen Viktor Orban und jetzt bei den selbsternannten Brückenbauern der rechts-konservativen Koalition der Alpenrepublik.

Die Abschotter schotten sich nun gemeinsam vor einem Abkommen ab, das nicht einmal verbindlich ist. Bedeutung hat es dennoch. Der frühere UN-Generalsekretär Antonio Guterres nannte die Absichtserklärung, die mit ihrem kompletten Namen “Globaler Pakt für sichere, reguläre und geordnete Migration” genannt wird, eine “wahrhaft historische Vereinbarung”.

Worum es überhaupt geht

Doch worum geht es überhaupt? Die Initiative reicht auf ein noch vom ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama im September 2016 angeregtes UN-Gipfeltreffen zu Flucht und Migration zurück. Zum Schutz von Flüchtlingen gibt es weltweite Vereinbarungen. Auch das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR soll diese garantieren. Aber Migranten sind – egal wo sie sich auf der Welt befinden – nicht durch ein ähnliches Regelwerk geschützt. So gibt es auch keine UN-Migrationsorganisation. Die Internationale Organisation für Migration, die IOM, hat andere Aufgaben. Sie ist ein Serviceanbieter für Mitgliedstaaten, sie berät in Migrationsfragen, hilft beim Management und bei Rückführungen.

Was will der Migrationspakt? Im Grunde genommen werden 23 Ziele verfolgt, damit Migranten irgendwann einmal besser geschützt sind vor Ausbeutung, Menschenhandel, Diskriminierung. Darüber hinaus soll legale Migration mittels bestimmter Routen irgendwann einfacher möglich werden. Auch sollen genauere Zahlen zu den weltweiten Migrationsbewegungen erhoben werden. Die Daten der Migranten sollen besser erfasst werden. Und natürlich, so der Pakt, sollen die Fluchtursachen gemindert werden: Weniger Hunger, weniger Krieg, mehr Gleichheit gehören zu den Zielen. Und bevor wir es vergessen, hervorgehoben wird auch die Notwendigkeit eines “ganzheitlichen, sicheren und koordinierten Grenzschutzes”.

Worum es sicher nicht geht

Was mit dem Migrationspakt nicht beabsichtigt wird, ist eine ungebremste Masseneinwanderung nach Europa oder sonstwohin. Mit dem Migrationspakt wollte sich die Welt eigentlich nur zur eigenen Wirklichkeit bekennen, die da heißt: Ja, es gibt Migration, es hat sie immer schon gegeben und es wird sie auch weiterhin geben – wie stellen wir uns also an (wohlwissend, dass Fragen der Migration nur gemeinsam und nie von einem Staat alleine beantwortet werden können), damit diese Menschen einen minimalen Schutz genießen? Mehr nicht.

Außer vielleicht, dass die Staaten, die am meisten unter dem Druck von großen Migrationsbewegungen stehen, nicht in Europa liegen und dass auch die USA nicht dazugehören. Betroffen sind vor allem afrikanische und asiatische Länder, die den Pakt dementsprechend umso dringender brauchen. Er ist in dem Sinne auch eine Anerkennung der Lasten, die auf diesen Staaten liegen. Dem Pakt die Unterzeichnung zu verweigern, ist demnach auch eine Botschaft an diese Staaten: Eure Probleme gehen uns nichts an!

Wo zum Teufel liegt also der Haken für Wien, Budapest, Washington? Vielleicht ist es Folgendes: Das Abkommen macht etwas, das in den Augen von Kurz und Strache, von Orban sowie von Trump unerhört erscheint – es weist auf die Vorteile von Migration hin und nennt sie „Quelle globalen Wohlstands, Innovation und nachhaltiger Entwicklung“. Das geht natürlich nicht. Denn das widerspricht allem, was genannte Regierungen rund um die Uhr von sich geben, um ihre jeweilige Politik durchzusetzen und die eigenen Bürger in Angst und Schrecken vor Fremden zu behalten. Die oft angeführte Sorge um die eigene staatliche Souveränität ist unbegründet. Wie bereits erwähnt, ist das Abkommen nicht einmal rechtlich bindend.

Mit den Argumenten der Rechtsextremen

Was darüber hinaus von Interesse ist, sind diejenigen, die seit 2016 gegen den Migrationspakt mobil machen. Das sind vor allem die rechtsextremen und unter Beobachtung des Verfassungschutzes stehenden Identitären in Österreich und anderswo in Europa – deren Argumente gegen den Pakt jetzt quasi eins zu eins von der Wiener Regierung in die Tat umgesetzt wurden. Und nicht nur von der in Wien mitregierenden rechten FPÖ, sondern auch vom konservativen Kanzler Kurz der Presse dargelegt werden.

Was die Lega in Italien machen wird, darauf darf man gespannt sein. Eigentlich sollte Italien wegen seiner exponierten Lage den Pakt begrüßen. Aber um Realitäten geht es schon lange nicht mehr in dieser Diskussion. Fake Politics.

► Hier geht es zum Originaldokument des UN-Migrationspaktes