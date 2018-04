Das Wohnen in Luxemburg wird immer teurer. Die Steigerungsraten liegen bei rund fünf Prozent pro Jahr und damit weit über der Inflationsrate. Und höher als die Lohnsteigerungsrate. Das bedeutet, dass die Wohnung, die man sich heute theoretisch leisten könnte, mit jedem Jahr ein Stückchen kleiner wird.

Wenn diese Entwicklung in Zukunft so weitergeht, werden sich die Immobilienpreise in den kommenden 15 Jahren verdoppelt haben. Heute kostet ein Studio schon knappe 1.000 Euro Miete pro Monat. In 15 Jahren wären dies 2.000 Euro.

Spätestens dann wird das Wohnen ein absoluter Luxus sein. Schon heute können sich viele Beschäftigte kein Eigenheim leisten. Auch die Mieten erreichen Höhen, die für viele unbezahlbar sind. Die durchschnittliche Mietwohnung kostet heute zwei Drittel des Mindestlohns. Da bleiben dann nur noch 500 Euro fürs restliche Leben übrig. Viele Berufseinsteiger schaffen es nur noch, von zu Hause auszuziehen, wenn sie einen Partner haben, der auch im Berufsleben steht.

Es ist zu bezweifeln, dass in den kommenden 15 Jahren die Löhne ebenfalls um den Faktor 100 steigen werden. Es steht zu befürchten, dass in nicht allzu ferner Zukunft die Miete für ein Studio so viel kostet, wie ein Mindestlohnempfänger pro Monat verdient. Die Wohnungen werden dann jedoch nicht leer bleiben, sondern von “Besserverdienenden” bezogen werden.