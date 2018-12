Bus und Bahn für lau, das ist eines der Themen, über die man füglich streiten kann. Um gleich Farbe zu bekennen: Der hier schreibt, ist kein großer Anhänger davon.

Wieso? Nun, worum geht es hier eigentlich: Wir wollen, im Kampf gegen den Dauerstau und für die Dekarbonisierung unseres Verkehrswesens, Autofahrer, also Menschen, die derzeit den “MIV”, den “motorisierten Individualverkehr”, bevorzugen, zum Umstieg auf den öffentlichen Transport bewegen.

Wie so oft gilt hier für uns Luxemburger die Devise “vom Ausland lernen, heißt siegen lernen”. Insbesondere von den Schweizern kann man sich abschauen, wie man’s machen sollte. Denn die Eidgenossen können es: Sie beweisen dies tagaus, tagein mit einem irrsinnig komplexen System, in dem Bahn, Tram, Metro, Bus/Trolleybus und sanfte Mobilität mehr oder weniger nahtlos ineinandergreifen. Sicher, auch hier geht hin und wieder mal was gehörig schief, doch insgesamt funktioniert der ÖT bei den Helveten mit der sprichwörtlichen Präzision ihrer Uhrwerke.

Die Schweiz hat durch die Bank einen günstigen Modal Split (zwischen ÖT und MIV) erreicht, obwohl Busse und Bahnen nicht gratis sind: Hier zeigt sich, dass der Wechsel aus dem eigenen Vehikel auf den ÖT hauptsächlich über die Qualität läuft und nicht über den Preis.

Qualität, das heißt in erster Linie, dass Bus und Bahn zuverlässig verkehren. Die Züge von SBB und “Privatbahnen” fahren nicht nur pünktlich, sondern – werte CFL, bitte mal herhören – sie fahren auch tatsächlich. Und werden nicht zwanglos “zuppriméiert”. So wie das bei uns an der Tagesordnung ist, sobald ein Zug wieder mal so viel Verspätung angehäuft hat, dass er die Fahrplantrasse des darauffolgenden zu stören droht. Aber der Bau neuer Bahnsteige wird demnächst hoffentlich wirksam dazu beitragen, die untragbare Situation im Bahnhof Luxemburg – einem Flaschenhals, der gegenwärtig für Probleme im gesamten Netz sorgt – endlich zu entschärfen.

In Luxemburg wird der Umstieg der Autofahrer nicht über den Preis erreicht werden, weil der ÖT ohnehin bereits konkurrenzlos billig ist: Ein Jahresabo zweiter Klasse für sämtliche Bahnen, Busse und natürlich die Tram kostet hierzulande lediglich 1,20 Euro pro Tag.

Mit dem Auto kommt man für das Geld gerade mal fünf Kilometer weit.

Die Teilnahme am ÖT darf keine Lotterie sein: Wer regelmäßig eine gefühlte Ewigkeit im Regen auf den nächsten Bus warten muss, weil sein Zug wieder einmal “nur” fünf bis zehn Minuten Verspätung hatte, und dann auch noch zu spät zur Arbeit kommt, dem kann man es nicht verdenken, wenn er – Stau hin oder her – am Ende doch den Komfort der eigenen Blechkarosse vorzieht.

Apropos Komfort: Die CFL wäre gut beraten, wenn sie die erste Klasse beibehielte. Die relative Ruhe, die sie bietet, dürfte sowohl etlichen aktuellen Kunden wie auch umstiegswilligen Automobilisten die Bezahlung eines Komfort-Obulus durchaus wert sein.