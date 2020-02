Eine Reliefkarte des Großherzogtums und zwei Weltkarten schmücken die Wand im Büro von Andrew Ferrone bei der „Administration des services techniques de l’agriculture“ (ASTA). Die Karten symbolisieren den Rahmen, in dem sich der 36-Jährige beruflich bewegt: Luxemburg und die Welt unter den Veränderungen des Klimas.

Zur Person Andrew Ferrone ist in Luxemburg geboren und Teil einer multinationalen Familie. Die Vorfahren väterlicherseits stammen aus der Region um L’Aquila, die seiner Mutter aus einer polnisch-luxemburgischen Verbindung. Er hat im französischsprachigen Louvain (B) Physik studiert. Dabei begegnen ihm die Meteorologie und das Klima in Form von Vorlesungen zum Thema. Er promoviert im Fach Physik und schreibt seine Doktorarbeit über die Auswirkungen des Flugverkehrs, genauer den am Himmel sichtbaren Kondensstreifen, auf das Klima. Es folgen wissenschaftliche Forschungsarbeiten zum Klima an Instituten in Deutschland und Luxemburg. Seit zweieinhalb Jahren ist er der Leiter der meteorologischen Abteilung des ASTA.

Der Klimawandel ist schon da. Allen Widersachern, die Gegenteiliges behaupten, zum Trotz: Für Andrew Ferrone steht das außer Frage. Wie damit umzugehen ist und wie der Mensch sich daran anpassen kann, sind dagegen Fragen, die noch nicht geklärt sind. Das ist umso wichtiger für jene, deren Broterwerb vom Klima abhängt, wie die Landwirte. Das Wetter bestimmt Saat, Wachstum und Ernte. „Es wird für die Bauern immer schwieriger, zu berechnen, wie das Wetter Jahr für Jahr wird“, sagt Ferrone. Der früher geltende „innere Kompass“ gerät mit dem Klimawandel aus dem Lot. Das passiert ausgerechnet in einer Zeit, in der die Gewinnmargen für landwirtschaftliche Produkte schrumpfen und die Bauern präziser arbeiten müssen als früher. Dabei hilft der meteorologische Dienst der ASTA, den Ferrone leitet.

Mit den Daten des agrimeteo.lu-Portals ist es möglich, das Auftauchen von Schädlingen zu prognostizieren. Sie helfen dabei, Pestizide gezielter und punktueller einzusetzen. Die Daten können aber noch viel mehr. Sie helfen tagesaktuell, über den Zeitpunkt der Ernte zu entscheiden. „Einige Landwirte haben letztes Jahr länger mit dem zweiten Grünschnitt für Heu gewartet“, sagt Ferrone, „es kam doch noch Regen und hat die Qualität verbessert.“

Für die Biolandwirtschaft, die bis 2025 ein Fünftel der Landwirtschaft in Luxemburg ausmachen soll, sind die Wetterdaten der ASTA unverzichtbar. „Sie müssen sehr frühzeitig reagieren, da sie nicht auf Chemie zurückgreifen können“, sagt Ferrone. Er betreut 32 ASTA-eigene Messstationen im Land und sorgt für die reibungslose Übertragung der Daten im 10-Minuten-Takt. Luxemburg ist gut ausgestattet. „Weltweit wird immer weniger in Messstationen investiert“, sagt Ferrone, „Luxemburg ist eines der wenigen Länder, wo noch welche hinzukommen.“

Trockenheit und Starkregen

Seit 1832 wird in Luxemburg das Wetter aufgezeichnet. Wissenschaftler arbeiten für ihre Prognosen mit Vergleichszeiträumen von 30 Jahren. Die Ergebnisse zeigen, dass in Luxemburg seit Beginn der Aufzeichnungen die durchschnittliche Jahrestemperatur um 1,3 Grad angestiegen ist. „Das deckt sich mit den globalen Beobachtungen“, sagt Ferrone.

Außerdem werden Wetterextreme wie lang anhaltende Trockenheit und Starkregen zunehmen. Bauern werden sich langfristig nach Anbausorten umschauen müssen, die nicht so viel Wasser brauchen wie beispielsweise Mais. „Wir experimentieren auf den Versuchsfeldern in Luxemburg schon mit Soja“, sagt Ferrone. Aussaat und Erntetermine verschieben sich unter den neuen klimatischen Bedingungen – meist auf frühere Termine im Jahr als in vergangenen Dekaden.

Nur in einem Bereich der Landwirtschaft sieht es anders aus: „Der Weinbau in Luxemburg ist einer der wenigen Sektoren, die langfristig vom Klimawandel profitieren“, sagt Ferrone, „Qualität und Quantität werden in die Höhe gehen.“ Da die Wurzeln der Rebstöcke sehr tief in die Erde reichen, überstehen sie große Trockenzeiten besser. Ein weiteres Ergebnis der 30-Jahres-Vergleiche ist außerdem, dass die Zahl der Starkregentage steigt. 15 Tage pro Jahr waren es früher, heute sind es 18. Das stellt den Hochwasserschutz vor große Aufgaben, wie die Überschwemmungen im Müllerthal 2017 gezeigt haben.

Pochen auf Transparenz

Das ist die nationale Seite des von Menschen verursachten Naturphänomens. International vertritt Ferrone Luxemburg als Leiter oder Teil der Delegationen bei Konferenzen zum gleichen Thema. Im Mai steht der Weltklimarat in Japan auf seinem Terminkalender. Der letzte Bericht des Weltklimarates, der 2018 in Korea veröffentlicht wurde, kommt zu dem Schluss, dass die Erderwärmung bei 1,5 Grad zu stoppen ist. Wenn es „schnelle, weitreichende und beispiellose Änderungen in allen gesellschaftlichen Bereichen“ gibt, wie der Bericht festhält. Dazu gehört – neben anderem – hauptsächlich die Reduzierung des vom Menschen verursachten CO2-Ausstoßes.

Auf der diesjährigen Sitzung sollen die Berechnungsmethoden der Treibhausgasemissionen auf weltweitem Niveau vereinheitlicht und verabschiedet werden. „Luxemburg hat bei allen Konferenzen zum Klima auf Transparenz gepocht“, sagt Ferrone, „das ist unsere oberste Priorität.“ Er muss verhindern, dass die Standards womöglich aufgeweicht werden. Beim Kongress der Weltmeteoorganisation (WMO) in Genf im Juni entscheidet Ferrone mit, welche Struktur sich das Gremium, das die Wetterdienste der Welt vereinigt, in Zukunft gibt.

Beispiellose Veränderungen

Auch soll die Kooperation zwischen staatlichen und privaten Wetterdiensten verstärkt sowie Budget und Exekutivkomitee festgelegt werden. „Wir hoffen, dass dann auch in Luxemburg private und staatliche Wetterdienste stärker zusammenarbeiten“, sagt Ferrone. Im gleichen Monat reist er ins deutsche Bonn, um die nächste UN-Weltklimakonferenz mit vorzubereiten, die im Dezember in Chile stattfindet. Dort wird es darum gehen, die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad in konkrete Gesetze und Maßnahmen umzusetzen.

„Was wir heute entscheiden, hat keinen Einfluss auf die nächsten 10, 20 Jahre, aber wir werden das in 50, spätestens 100 Jahren spüren“, sagt Ferrone. Ob es dann Inselgruppen wie Fidschi oder die Marshall Islands noch gibt oder weite Teile Bangladeschs, ist nicht abzuschätzen. Nicht nur Inselgruppen, sondern auch nur wenig über dem Meeresspiegel gelegene Flussdeltas betrifft der Anstieg des Meeresspiegels. „Wir sind jetzt dabei, über die Zukunft unserer Kinder zu reden“, sagt der Experte aus Luxemburg. Weltweit und in Luxemburg.

„Administration des services techniques de l’agriculture“ (ASTA)

Die Verwaltung für technische Dienste der Landwirtschaft (ASTA) wurde ursprünglich 1883 unter dem Namen „Administration des services agricoles“ als eine der ersten und ältesten Verwaltungen Luxemburgs gegründet. Seit 1967 trägt diese Verwaltung den Namen ASTA. Sie soll den technischen Fortschritt in der Landwirtschaft fördern, dabei helfen, Probleme im Agrarsektor zu lösen, die Qualität landwirtschaftlicher Erzeugnisse verbessern und sicherstellen, dass die geltenden Gesetze angewendet werden.

Sie besteht aus den vier Abteilungen Agrartechnik, Agronomie, Laboratorium und der Abteilung für Kontrollen der landwirtschaftlichen Betriebe. „Volatile Märkte, Konkurrenzfähigkeit, nachhaltige, ressourcenschonende Produktionsverfahren (Wasserschutz, Naturschutz, Bodenschutz etc.) heißen gegenwärtig die großen Herausforderungen, denen sich die Landwirtschaft und die ASTA stellen müssen. Zudem werden die Landwirte sich in Zukunft verstärkt mit dem Klimawandel auseinandersetzen müssen“, heißt es zu den Aufgaben der Verwaltung auf dem Landwirtschaftsportal.

Weltklimarat

Der „Intergovernmental Panel on Climate Change“ (IPCC) ist eine Institution der Vereinten Nationen. Im Weltklimarat sind über 400 Wissenschaftler aus allen Ländern der Erde vereinigt und tragen alle wissenschaftlichen Ergebnisse zum Thema zusammen. Die Arbeit der Wissenschaftler ist ehrenamtlich. Der Weltklimarat veröffentlicht seit 1990 alle sechs bis sieben Jahre Sachstandsberichte, die sogenannten „IPCC Assessment Reports“.

Der letzte Bericht dieser Art umfasst über 3.000 Seiten. Daraus resultiert ein Kurzbericht, der Möglichkeiten aufzeigt, wie die Menschheit den Klimawandel begrenzen und sich an dessen Folgen anpassen kann. Alle Arbeitsgruppen sind mit einer wissenschaftlichen Leitungsdoppelspitze aus einem Industrie- und einem Entwicklungsland besetzt. 2007 erhielt der Weltklimarat zusammen mit dem amerikanischen Vizepräsidenten Al Gore den Friedensnobelpreis.

Weltorganisation für Meteorologie

Die Weltorganisation für Meteorologie (World Meteorological Organization, WMO) ist eine Organisation der Vereinten Nationen. Die WMO hat 192 Mitglieder und ihren Sitz in Genf. Die Ausgaben der WMO für 2017 betragen laut UN knapp 100 Millionen US-Dollar. Die Vision der WMO ist es, „weltweite Fachkompetenz und internationale Kooperation in den Bereichen Wetter, Klima, Hydrologie und Wasserressourcen und verwandter Umweltbereiche bereitzustellen, um darüber das Wohlergehen der Gesellschaften aller Nationen zu verbessern“.

So steht es auf der Webseite der Organisation. Die WMO vereinigt die Wetterdienste der Welt unter ihrem Dach. Hier werden die wissenschaftlichen Beiträge verfasst, die u.a. der Weltklimarat sammelt und auswertet. Die WMO ist in allen Bereichen aktiv, die den Austausch der Wetter- und Klimadaten weltweit fördern, und stellt sie der Luft- und Schifffahrt, Landwirtschaft und für andere menschliche Umweltaktivitäten bereit.

Vertragsstaatenkonferenz der UN-Klimakonvention (kurz: UN-Klimakonferenz)

Die UN-Klimakonferenz, auf der 197 Staaten vertreten sind, ist die politische Ebene, die sich mit dem Klima beschäftigt. Ziel der jährlich stattfindenden Klimakonferenz ist es, gemeinsam Lösungen für den von Menschen verursachten globalen Klimawandel und die damit verbundene Erderwärmung zu finden. Die Klimakonferenz von Paris gilt als eine der geschichtsträchtigsten. 2015 wurde beschlossen, die Erderwärmung auf unter 2 Grad zu begrenzen. „Well below under two degrees“, zitiert Andrew Ferrone.

Paris ging auch deshalb in die Geschichte ein, weil die USA, nach China zweitgrößter Verursacher der Treibhausgase, 2017 angekündigt hat, das Abkommen einseitig aufzukündigen. Alle folgenden Klimakonferenzen, auf denen sich rund 20.000 Beteiligte aus aller Welt treffen, beschäftigen sich seitdem mit der Frage, wie die Beschlüsse von Paris umgesetzt werden können. Die Bekämpfung der Treibhausgase ist das eine, es gilt aber auch, Anpassungen an den Klimawandel einzuleiten und den Entwicklungsländern finanzielle Unterstützung bei der Umsetzung der Klimaziele zu gewähren.