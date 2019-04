Der Klimawandel ist da. Das wissen vor allem Menschen, die mit Landwirten zu tun haben. Sie, die in ihrer Arbeit vom Wetter abhängig sind, spüren das eher als die, die in klimatisierten Büros sitzen. Sie sind draußen und bearbeiten den Boden, um die Produkte herzustellen, die anschließend auf unseren Tellern landen.

Andrew Ferrone hat tagtäglich damit zu tun und eine wichtige Mission: Er vertritt Luxemburg auf dem internationalen Parkett, wenn es um die Frage geht, wie damit umzugehen ist. Dass sich der Mensch anpassen müssen wird, weil sich das Klima ändert, steht außer Frage. Die entscheidende ist: Wie? Außerdem betrifft dieses Thema alle 7,6 Milliarden Menschen auf der Erde.

Alle müssen an einem Strang ziehen, um, wie in Paris vereinbart, die Erderwärmung bei 1,5 Grad zu stoppen. Es geht hauptsächlich um CO2-Gase, aber nicht nur. Was heißt das für unseren Lebensstil? Heute? Werden Wirtschaftsmodelle, die auf viele Pendler bauen, noch lange funktionieren? Die Staus sind das eine, der CO2-Ausstoß ist das andere. Die Frage wird auch sein, ob es reicht, den öffentlichen Verkehr nur im Land gratis anzubieten. Und werden wir noch wie früher Häuser aus Stein und Beton bauen?

Und wo müssen wir alle den Gürtel enger schnallen, weil wir seit Jahren über die natürlichen Verhältnisse leben? Das sind die Fragen, die jetzt entschieden werden. Wenn wir die Auswirkungen des Klimawandels richtig spüren, sind die Entscheider von heute in Rente. Schade, dass es nicht noch mehr „Gretas“ gibt.