Eigentlich sollten die Wahlkampf-Plakate widerspiegeln, wofür eine Partei steht. Bei der ADR ist das etwas schief gelaufen. Eine Reihe ihrer Plakate ist fehlerhaft: Ausgerechnet die luxemburgische Flagge ist falsch.

In einem Monat wird in Luxemburg ein neues Parlament gewählt. Für die Parteien bedeutet das vor allem eines: Sich beim Wähler zeigen, fleißig in den sozialen Medien posten und Plakate aufhängen. Letzteres ging bei der Partei ADR wohl etwas schief. Wie der Radiosender Eldoradio auf seiner Internetseite meldet, fiel eines der ADR-Plakate auf der N7 von Marnach in Richtung Hosingen nicht etwa durch einen kreativen Spruch, sondern durch einen Fehler auf.

An de Fändel kennen se och nët…;-) pic.twitter.com/OvHFZiImiV — Jacques Ganser (@Jakkes4) September 7, 2018

“Sécher Grenzen = Asyl ouni Mëssbrauch”: Das Gleichheitszeichen sollte wie die Luxemburg-Flagge aussehen. Auf dem Plakat ist die Flagge in dieser Reihenfolge abgebildet: Blau-Weiß-Rot. Richtig wäre Rot-Weiß-Blau gewesen. “Der Druckerei ist ein Fehler unterlaufen”, erklärt ADR-Präsident Jean Schoos dem Tageblatt auf Nachfrage. In ein paar Tagen soll dieser allerdings behoben sein. Durch Aufkleber soll der Fehler entfernt werden. Laut Schoos sind zwanzig Plakate betroffen.

Sprachenpanne

Es ist nicht die einzige Panne, die sich die Partei, die besonders mit dem Thema Sprache punkten will, leistet. Auf einem Plakat, auf dem die ADR-Zentrums-Kandidaten zu sehen sind, fand ein parlamentarischer Mitarbeiter der DP zahlreiche Fehler.

“Das hat nichts mit unserem Wahlkampf zu tun”, sagt Schoos. Es sei eine Aktion der hauptstädtischen Abteilung und diese habe die Fehler zu verantworten. Man solle doch beim Abgeordneten Roy Reding nachfragen. Dieser war am Freitagabend nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.