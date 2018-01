Seit diesem Monat sind neue, teurere Valorlux-Plastiktüten in den Supermärkten im Umlauf. Die Plastikbeutel werden oft von Kunden benutzt, die ihren Einkaufskorb oder ihre übliche Mehrweg-Einkaufstasche beim Besuch des Supermarkts vergessen haben. Um auf das Versäumnis hinzuweisen, steht „Please forget me“ auf den neuen Tüten. Zugleich soll der Kunde dazu bewogen werden, seinen Konsum an Einweg-Plastiktüten zu reduzieren. In diesem Zusammenhang wurde auch an der Preisschraube gedreht. Der Preis dieser Beutel steigt von drei auf fünf Cent.

Die „alten“ Plastiktüten werden aber noch für drei Cent angeboten, solange der Vorrat reicht, betont Valorlux in einer Mitteilung.

Gefährlich und widerspenstig

Die leichten Plastiktüten würden häufig nur einmal benutzt, weil sie nicht so widerstandsfähig wie die wiederverwendbaren Einkaufstaschen seien, so Valorlux weiter. Die Folge sei, dass sie schneller zu Abfall werden. Oft würde man sie nach der Nutzung dann in der Natur wiederfinden. Dort seien sie aber u.a. für die Tiere gefährlich. Außerdem würde die Umwelt stark belastet, weil der Plastik sich nicht schnell oder gar nicht auflöst.

Das Gesetz vom 21. März 2017 über Verpackungen und Verpackungsabfall hat als Ziel, die Nutzung der leichten Plastiktüten drastisch zu reduzieren. So sollen Kunden ab dem 31. Dezember dieses Jahres in keinem Geschäft des Landes mehr eine Plastiktüte gratis erhalten. Geplant ist, bis zum 31. Dezember 2019 den Jahresverbrauch an Einkaufstaschen aus Plastik auf 90 pro Einwohner zu begrenzen.

Ziel: Nur noch 40 Tüten pro Jahr

Ab Ende 2025 soll der Konsum dann sogar auf unter 40 Tüten sinken. Im Augenblick werden noch durchschnittlich 140 Einwegtüten pro Jahr und pro Einwohner benutzt. Eine Person, die einmal pro Woche für die Familie einkaufen geht, kann auf bis zu zwölf Plastiktüten zurückgreifen. Das entspricht 50 Tüten im Monat und 600 Tüten im Jahr. Die Lebensdauer der Plastikbeutel liegt aber im Durchschnitt bei nur 30 Minuten.

Seit der Einführung der „Öko-Tut“ seien 829 Millionen Plastiktüten eingespart worden, erklärt Valorlux. Das seien 5.651,2 Tonnen Plastikmüll oder 12.568.925 Liter Erdöl (ein wichtiger Bestandteil der Plastikbeutel), die nicht in der Umwelt gelandet seien.