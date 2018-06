Die Rockhal hat derzeit gewissermaßen den Nostalgiemonat ausgerufen: Nach The Offspring und Megadeth waren nun mit Limp Bizkit auch die Nu Metaler um Chef-Beleidiger Fred Durst in der Rockhal zu Gast.

Der wütende, ruppige und schrammelige Sound von Limp Bizkit, den man noch aus den 90ern, allemal aber aus den 2000ern, in denen sich die Skandalband auf ihrem Höhepunkt befand, kennt, erklang somit auch in Belval und heizte treue, mächtig aufgedrehte Fans ein. Präsentiert wurde sozusagen eine mehr als einstündige Hymne an den amerikanischen White Trash.

Fotos: Alain Rischard

Da der “labbrige Keks” in den vergangenen Jahren weniger aktiv war, mutete das Konzert ein wenig wie eine Greatest-Hits-Parade an, unter die auch Klassiker anderer Bands aus den Wirren der Nineties gemischt wurden.

Für die einen eine kurze 90er-Party, für die anderen das vielleicht feuchtfröhlichste Klassentreffen der Welt.