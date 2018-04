Das luxemburgische Parlament hat am Donnerstag das Burka-Verbot verabschiedet. 32 Abgeordnete stimmten dafür und 28 dagegen. Neben dem Regierungsentwurf von Justizminister Félix Braz (“déi gréng”) lagen auch zwei Gesetzesvorschläge von der CSV und der ADR zur Abstimmung vor. Während die beiden Oppositionsparteien ein Verbot im gesamten öffentlichen Raum wollten, verbietet der Regierungstext die Burka nur an einigen öffentlichen Orten, wie beispielsweise auf Schulgeländen, in Verwaltungsgebäuden oder im öffentlichen Transport. Auf der Straße wird jeder sich weiter anziehen können, wie er will.

Das Burka-Verbot ist umstritten. Die Regierung hatte eigentlich lange die Position vertreten, dass ein Verbot auf kommunaler Ebene reicht. Bisher war es möglich, das Verbot der Vermummung im öffentlichen Raum im Gemeindereglement festzuhalten. 47 von 102 Gemeinden hatten dies auch getan. Obwohl CSV und ADR Druck machten, meinten Premierminister Xavier Bettel (DP) und Braz immer wieder, dass es nicht notwendig ist, ein Verbot auf nationaler Ebene auszuarbeiten.

Schandwort Burka

Vor zwei Jahren änderte die Regierung langsam ihre Meinung. Damals schrieb der Arbeitsminister Nicolas Schmit (LSAP) im Kurznachrichtendienst Twitter, dass die Burka nicht in unsere Gesellschaft passe und sie verboten werden müsse. In einer Umfrage einen Monat später gab die Mehrzahl der Befragten dem Arbeitsminister recht. Daraufhin fragte die Regierung den Staatsrat um seine Meinung. Dieser erklärte, dass es an der Politik liege zu entscheiden, ob sie ein Verbot will oder nicht. Entscheidet sie sich für ein Verbot, müsse dies auf nationaler Ebene geschehen. Braz stellte anschließend einen Text vor, der am Donnerstag gemeinsam mit den beiden Vorschlägen vorgelegt wurde.