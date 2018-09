Nancy Braun wird Generaldirektorin von Esch 2022. Das wurde am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Esch bestätigt. Ein unbekanntes Gesicht innerhalb der Kulturszene ist sie nicht: Sie war bereits beigeordnete Generaldirektorin während des Kulturjahres 2007. Danach wurde Braun Präsidentin des Aufsichtsrats der “Carré Rotondes asbl”. Nachdem sie in der Anwaltskammer als “directrice administrative et financière” tätig war, übernahm sie die Generalkoordination bei der DP. Braun ist ebenfalls Mitglied des Verwaltungsrats von Radio 100,7 und nicht zuletzt auch der sogenannten Ad-hoc-Gruppe, die bei Esch 2022 beratend fungieren soll.

Die Generaldirektorin ist zuständig für die Durchführung des Projektes. Außerdem gilt sie als Repräsentantin und Sprachrohr gegenüber lokalen, nationalen und internationalen Partnern und ist verantwortlich für die Zusammenstellung und Führung des Projektteams.

Kritik an der Personalie

Die neue Generaldirektorin wird auch dafür zuständig sein, wieder Ruhe in das Projekt zu bringen, das noch vor seinem Anfang mit zahlreichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Den beiden letzten Leitern des Projektes Andreas Wagner und Janina Strötgen waren im Juni dieses Jahres nach langem Streit mit den politischen Verantwortlichen der Escher Gemeinde neue Posten angeboten worden. Da diese in ihren Augen einer Herabstufung gleichgekommen wären, haben sie abgelehnt.

Die Personalie Braun sorgte schon für Unmut als ihr Name Anfang Juli als mögliche Kandidatin kursierte, obwohl das Bewerbungsverfahren eigentlich bis zum 14. August lief. Einige sahen in dem Verfahren wegen der DP-Nähe der neuen Generaldirektorin ein abgekartetes Spiel: Das Kulturressort liegt sowohl in Esch als auch auf nationaler Regierungsebene in DP-Hand. Laut dem Escher Bürgermeister Georges Mischo waren über 600 Bewerbungen für den Posten eingegangen.

Nach einem langen Bewerbungsverfahren, an dem die beiden vorigen Projektleiter Wagner und Strötgen gearbeitet hatten, wurde im November 2017 bestätigt, dass Esch im Jahr 2022 Kulturhauptstadt sein wird. Sie wird sich diesen Titel mit der litauischen Stadt Kaunas teilen. Seit 2001 werden jährlich zwei Städte designiert.