Wer Jean Asselborn kennt, weiß auch dies: Eine Fotogelegenheit lässt sich Luxemburgs Außenminister selten entgehen. Dafür ist der dienstälteste Chefdiplomat der Europäischen Union erstens zu höflich, zweitens zu sehr ein Profi und weiß drittens zu sehr, wie die Klaviatur der Medien zu spielen ist.

Wenn es also so weit kommt, dass er nicht auf einem Gruppenbild erscheint, muss etwas vorgefallen sein. Gestern trafen sich die EU-Innenminister mit Mitgliedern der EU-Kommission und weiteren Offiziellen in Wien, um über Sicherheit und Migration zu reden. Während der Abschlussstatements und während Italiens Innenminister Matteo Salvini von der rechtsextremen Lega gegen Migration und Migranten im Allgemeinen wetterte und sich auch einen Seitenhieb Richtung Luxemburg nicht ersparte, platzte Asselborn der Kragen.

Asselborn unterbrach Salvini und klärte ihn erst darüber auf, dass Luxemburg einst viele Migranten aus Italien aufnahm, da sie in Italien nicht das Geld gehabt hätten, um für ihre Kinder zu sorgen. Und dann: Merde alors, die Kopfhörer hingeschmissen, noch ein Nondidjö, und weg war Asselborn. Salvini teilte das Video am Nachmittag auf seiner eigenen Facebook-Seite – er sieht sich als Sieger dieses Duells.

Man kann ruhig geteilter Meinung sein, wie weit Asselborn die Bandbreite diplomatischer Gepflogenheiten für sich selber interpretiert. Nicht vergessen werden sollte aber, mit wem er sich bei solchen Konferenzen auf EU-Ebene mittlerweile auseinandersetzen muss: unter anderem Salvini, aber auch der Österreicher Herbert Kickl sind Rechtsextreme mit dem Stallgeruch von Faschisten (Salvini) und Neonazis (Kickl, dessen Partei, die FPÖ, von Nazis gegründet wurde). Zwei Männer, die alles daransetzen, das Europa, wie wir es kennen, aus seinen Grundfesten zu heben.

Während sie die Angst vor Ausländern schüren, zerlegen sie ihren jeweiligen Sozialstaat; zumindest in Österreich ist dieser Vorgang schon relativ weit fortgeschritten. Demnach: Neoliberalen Rassisten soll einfach geduldig zugehört werden, wie sie ihr populistisches Gift versprühen? Auch noch als Sozialdemokrat und damit als Anhänger einer politischen Strömung, die sich nicht zuletzt über ihren Antifaschismus definiert? Wirklich? “Merde alors!”

Dass das aber nicht nur die Sozialdemokratie etwas angehen sollte, müsste allen klar sein. Müsste, da dies unter anderem in Österreich, wo Sebastian Kurz und seine konservative ÖVP (eben die, zu der unsere CSV so ehrfurchtsvoll hinaufschaut) die rechtsextreme FPÖ mit an die Macht gehoben hat. Was – wie jetzt zu sehen ist – den mittlerweile eingetretenen rechten Dammbruch in Europas Denken beschleunigen half.

So will es der Zeitgeist in Europa mittlerweile, dass EU-Kommissare (und auch ihr Chef) löblichste Töne für diese Rechten finden. Sie werden nicht nur gehört, sie werden hofiert – und gelten bereits dann als proeuropäisch, wenn sie von einem Austrittsreferendum absehen. Das ist der Zustand der Europäischen Union im Spätsommer 2018, wenige Monate vor den Europawahlen. Und dazu soll man schweigen? Im Angesicht von Rassismus soll geschwiegen werden? Merde alors!

Mit Diplomatie, wird sie nur mit der feinen Klinge geschwungen, ist Rassismus, Faschismus und Neonazitum nicht beizukommen. Dazu braucht es viele, die laut ihre Meinung sagen. Und da es in diesem Kreis, in dem sich Asselborn am Freitag bewegte, keiner tat, war es richtig, dass wenigstens Luxemburgs Außenminister mit der Faust auf den Tisch schlug. Denn wer hier schweigt, ist ein Mittäter – und somit nicht weniger gefährlich für unser Zusammenleben als die Brandstifter à la Salvini und Kickl höchstpersönlich. Im Ernst: Merde alors!