Im vergangenen März haben in Luxemburg 132 Menschen einen Asylantrag gestellt. Das teilt die Immigrationsbehörde mit. Im letzten Jahr waren es im gleichen Zeitraum 222 Personen.

Dabei handelt es sich um jene, die formal einen Antrag gestellt haben – und nicht um Geflüchtete, die gerade erst in Luxemburg angekommen sind. Zwischen Ankunft und Antrag vergeht oft etwas Zeit.

Die meisten Geflüchteten kamen im März aus dem Kosovo (21), Marokko (15) und Syrien (14).

Grafik: Entwicklung der monatlichen Asylanträge

(Quelle: Luxemburgische Regierung)

Bei den 132 Personen handelt es sich sowohl um solche, die alleine nach Luxemburg gekommen sind, als auch um solche, die aus Griechenland und Italien nach Luxemburg umverteilt wurden.

Damit haben in diesem Jahr bislang 428 Menschen einen Antrag auf internationalen Schutz in Luxemburg gestellt (Stand 31. März). Weniger als in den zwei Jahren zuvor im gleichen Zeitraum.

10,5 Prozent der Menschen, die bislang in diesem Jahr einen Asylantrag in Luxemburg gestellt haben, kommen aus Syrien (45).

Im März wurde in Luxemburg 66 Personen der Flüchtlingsstatus zuerkannt. 17 erhielten subsidiären Schutz. Die Anträge von 94 Personen wurden abgelehnt oder als unzulässig erklärt.