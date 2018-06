Das Vertrauen in die luxemburgischen Regierungsparteien wächst. Das geht aus dem neuesten Politmonitor hervor, einer Umfrage, die von RTL und Luxemburger Wort in Auftrag gegeben und von TNS Ilres durchgeführt wurde. 68 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die Regierung die Lage im Griff hat. Im November 2014 lag der Wert noch bei 35 Prozent. Er ist seitdem bei jeder Befragung weiter gestiegen.

Auch die wirtschaftliche Lage scheint die Bevölkerung zuversichtlich zu stimmen. Meinten im Dezember 2013 nur 52 Prozent, dass es dem Land gut geht, sind mittlerweile 91 Prozent der Befragten dieser Meinung.

Koalitionsaussagen erwünscht

Trotz der guten Bilanz der Regierung hat der größte Teil der Befragten das meiste Vertrauen in die CSV (35 Prozent). Es folgen mit 15 Prozent die DP, die LSAP und “keine Partei”. 10 Prozent haben das meiste Vertrauen in die Grünen, vier Prozent in déi Lénk, ebenfalls vier in die ADR und ein Prozent in die Piraten.

Auch wünschen sich die meisten Befragten klare Koalitionsaussagen vor den Wahlen. Das meinen vor allem die Wähler zwischen 18 und 24 Jahren. TNS Ilres hat für die Umfrage 1.040 Wahlberechtigte befragt. Im Zentrum wurden 291 Personen befragt, im Süden 421, im Norden 181 und im Osten 147.