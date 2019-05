„Ich kann verstehen, dass der Feiertag am 9. Mai nicht nur auf Gegenliebe gestoßen ist“, sagt Arbeitsminister Dan Kersch am Montagmorgen im Interview mit RTL. Trotzdem nehme er die Kritik der Arbeitgeberorganisationen UEL und Aleba gelassen. “Das Patronat beklagt sich über alles, was wir machen, um die Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer zu verbessern. Und das nicht erst seit gestern, sonder schon seit Jahrzehnten. Wie wir es auch machen, machen wir es falsch”, sagt Kersch.

Man sei eben nicht auf die Zustimmung der Arbeitgeber angewiesen, um einen zusätzlichen Feiertag einzuführen. “Wir haben das Volk befragt.” Denn die Einführung des Europatags habe im Parteiprogramm der LSAP gestanden. Die aktuelle Regierung sei gewählt worden –und nach der Wahl konnte die LSAP ihre Forderung im Koalitionsvertrag einbringen.

Drei Feiertage in einem Monat

Dass mit dem 9. Mai nun sogar drei Feiertage in einem Monat liegen und darüber nicht jeder glücklich ist, sei nachvollziehbar. Allerdings hätte ein Feiertag für Europa eben nur am Europatag Sinn gemacht. Das Argument, dass damit die Produktivität in Luxemburg geschädigt wird, will Kersch nicht gelten lassen: “Es ist ja nicht so, dass die Produktivität in den letzten Jahren abgenommen hat. Im Gegenteil. Die Wirtschaft boomt.” Das Wachstum sei teilweise sogar so gut, dass die Bürger sich darüber beschweren.

Trotz der aktuellen Diskussion beschreibt der Arbeitsminister seine Beziehung mit den Arbeitgebern als gut. “Ich versuche sowohl mit dem Patronat als auch mit den Gewerkschaften auszuloten, was möglich ist und wie man zusammen weiterkommen kann.”