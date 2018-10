Montag, vor einer Woche: Xavier Bettel liegt mit dem Rücken auf seiner Couch im Büro. Die Krawatte liegt über der linken Schulter. Der Premierminister hat gerade einen langen Interview-Tag hinter sich: “Sie sind der letzte Journalist für heute.” Ein Gespräch über Bettels politischen Stil, sein Image sowie seine Zukunftspläne.

Tageblatt: Herr Bettel, in letzter Zeit hat man Sie oft auf dem internationalen Parkett gesehen – mit Politikern wie Emmanuel Macron, Sebastian Kurz, Bruno Le Maire oder auch vor der UNO in New York. Sind Sie dabei, für Ihr neues Amt zu üben?

Xavier Bettel: Als UN-Politiker? Dort ist aktuell kein Posten zu vergeben.

...