Großeinsatz für die Luxemburger Feuerwehr: In einer Lagerhalle des Recycling-Unternehmens Remondis in der Rue Haute im Industriegebiet in Luxemburg-Hamm ist am Freitagmorgen ein Großbrand ausgebrochen. Mindestens zehn Einsatzwagen und viele Feuerwehrleute sind vor Ort. Spezialfahrzeuge vom Luxemburger Flughafen leisten Unterstützung.

[feu à Hamm #4] le CIS Findel en renfort sur place … #cgdis pic.twitter.com/fRNNDcS84A — CGDIS (@CGDISlux) 14. September 2018

Laut Luxemburger Polizei wurden mehrere Gebäude in der Nähe bereits evakuiert. Die Menschen versammeln sich auf den Wiesen rund um das Industriegebiet. Die Polizei hat den Gefahrenbereich abgeriegelt, die Autobahn, der Kreisel Irrgarten sowie die N2 sind jedoch noch befahrbar.

Die Einsatzleitzentrale CGDIS appelliert an die Bürger, Fenster und Türen wegen des Qualms geschlossen zu halten. Zudem wurde das “CGO” aktiviert. Dort wird der Einsatz der Rettungskräfte koordiniert.

Schwarze Rauchsäule über der Stadt

Die Rauchsäule ist mehrere 100 Meter hoch und sogar von der Innenstadt sichtbar. Verkehrsteilnehmer sollen den Bereich meiden. Die Menschen in den umliegenden Gebäuden wurden evakuiert.

Das deutsche Unternehmen Remondis ist laut Eigenangaben der weltweit größte private Recyclingdienstleister. In der Filiale in Luxemburg werden auch auch Sonderabfälle und kontaminierte Böden entsorgt. Vor dem selben Gebäude war erst im Mai ein Brand ausgebrochen, als ein Altpapier-Container Feuer fing.