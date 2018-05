Die Feuerwehr ist am Freitagnachmittag zu einem Brand in Luxemburg-Hamm ausgerückt. Der Grund: In der Halle eines Recyclingzentrums in der der Rue Haute hat ein Altpapiercontainer Feuer gefangen. Während der Löscharbeiten musste auch die Rue de Bitbourg gesperrt werden. Um 14.30 Uhr war der Brand gelöscht. Niemand wurde verletzt. Wie die Polizei mitteilt hat es jedoch eine starke Rauchentwicklung gegeben.