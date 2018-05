Wie zufrieden sind die Luxemburger mit ihrem Leben? Das hängt einerseits vom Alter ab, andererseits vom Einkommen. Das zeigt eine Studie der Luxemburger Statistikbehörde Statec. 2016 wurden 10.000 Personen in mehreren Umfragen zu ihren Lebensumständen und ihrem Zufriedenheitsgefühl befragt. Bei dieser Studie wurden die Daten dieser Umfragen zusammengeführt und verglichen. Das Resultat: Besonders glücklich sind demnach die Einwohner zwischen 16 und 29 Jahren. Sie liegen mit ihrem Zufriedenheitsgefühl knapp über den 65- bis 74-Jährigen. Am unglücklichsten sind die 50 bis 54 Jahre alten Einwohner.

Bei der Studie wurden unterschiedliche Bereiche untersucht, die insgesamt zum Glücksgefühl beitragen. Besonders wichtig ist dabei die Zeit, die man in seine Hobbys und Freizeitaktivitäten stecken kann. Hier zeigt sich deutlich: Die Menschen im erwerbsfähigen Alter haben am wenigsten Freizeit. Während die 16- bis 24-Jährigen angeben, noch viel Zeit investieren zu können, nimmt der Wert ab, bis sie im Alter zwischen 30 und 54 eigentlich stagniert. Erst ab dem Rentenalter, also ab einem Alter von zwischen 55 und 64 Jahren, steigt das Zufriedenheitsgefühl durch Freizeitaktivitäten wieder.

Glück durch Reichtum

Zum allgemeinen Zufriedenheitsgefühl zählt auch das Vertrauen in Dritte. Dabei zeigt sich: Bei den 45 bis 54-Jährigen ist das Vertrauensgefühl am geringsten, während die 16- bis 24-Jährigen und die über 60-Jährigen Dritten gegenüber wesentlich mehr Vertrauen entgegenbringen.

Am deutlichsten zeigt die Studie aber, dass es eine enge Verbindung zwischen der Zufriedenheit und dem Einkommen gibt. Während der Unterschied bei den Einkommensklassen bei den 16- bis 24-Jährigen noch deutlich geringer ist, nimmt die Unzufriedenheit bei den Geringverdienern deutlich schneller zu und ist im Alter zwischen 55 und 64 am höchsten. Bei den Besserverdienern schwankt die Zufriedenheit deutlich weniger und hält sich stets über dem Glücksgefühl der Menschen mit Durchschnittseinkommen. Geld macht also glücklich – zumindest in Luxemburg.

Diese Studie zum Zufriedenheitsgefühl der Einwohner Luxemburgs wird aber nicht die letzte sein. Wie der Autor der Studie, Fofo Senyo Ametepe, im Gespräch mit dem Tageblatt verrät, sollen die teilnehmenden Personen in den kommenden Jahren wieder befragt werden. Damit soll sich zeigen, welche Lebensereignisse zur Zufriedenheit beitragen oder sie beeinträchtigen. Wie wirkt sich etwa die Geburt eines Kindes auf das Glücksgefühl der Eltern aus? Aber auch das Glücksgefühl verschiedener Nationalitäten wird verglichen. Sind Südländer in einer ähnlichen Situation wie Skandinavier glücklicher oder nicht?