Vor rund einem Jahr ist in Luxemburg ein verschärftes Rauchverbotsgesetz in Kraft getreten. Manchen geht es offenbar nicht weit genug. So auch Daniel Reding, der eine erfolgreiche Petition gestartet hat, damit das Rauchen auf den Restaurant-Terrassen künftig verboten wird.

Es gab einen Schlüsselmoment. Im Sommer 2017 war Daniel Reding im Elch Club-Restaurant in Bartringen zu Gast. Er wollte gemütlich zu Abend speisen, als er auf zwei Frauen am Nachbartisch aufmerksam wurde. Beide “so Ende 60” steckten sich jeweils eine Kippe in den Mund und zündeten sie an. Als Reding die beiden Frauen daraufhin “höflich bat”, wie er sagt, das Rauchen doch bitte zu unterlassen, während er sein Steak isst, soll er keineswegs auf Verständnis gestoßen sein. Im Gegenteil. “Jetzt rauche ich erst recht!”, soll die Trotzreaktion einer der Frauen gewesen sein. Und die Frau zündete sich eine weitere Zigarette an. Reding wollte sich das nicht bieten lassen. Und er entschied, politisch aktiv zu werden, um ein Rauchverbot auf Restaurant-Terrassen zu erzwingen.

Rund ein Jahr später ist er seinem Ziel einen entscheidenden Schritt näher gekommen. Denn am Dienstag um 24 Uhr lief die Frist zur Unterzeichnung der Petition Nummer 1069 ab. Es handelt sich um Redings Petition über ein Rauchverbot auf Restaurant-Terrassen. Und ihm ist es gelungen, für sein Anliegen mehr als 4.500 Unterschriften zu sammeln. Damit wird es im Parlament zu einer öffentlichen Anhörung kommen. Wann er sein Anliegen in der Chamber vortragen kann, weiß er allerdings noch nicht. Auf Nachfrage teilt eine Sprecherin des Parlaments mit, dass die Petitionskommission am kommenden Mittwoch den Termin festlegen wird. Und es sei gut möglich, dass die Anhörung noch vor den Parlamentswahlen am 14. Oktober stattfinden wird.

Kein politisches Interesse?

Darauf hat Reding spekuliert. Der Lehrer für Latein und Französisch im Lycée Michel Rodange, der lange Zeit auch Präsident des Lehrersyndikats Apess war, hat das Zeitfenster für seine Petition nicht zufällig gewählt. “Ich habe versucht, die Petition im Wahlkampf unterzubringen”, so Reding. Er hofft, dass die Parteien das Thema aufgreifen und sich positionieren werden. Bis jetzt hat er jedoch lediglich wohlwollende Anerkennung für seine Petition erhalten – mehr jedoch nicht. In den Wahlprogrammen findet sich nichts zu einer Ausweitung des Rauchverbots.

Und er trifft auch auf Widerstände. Als er am Montag für seine Petition auf der Braderie in Luxemburgs Innenstadt Unterschriften sammeln wollte, hat er kurzfristig eine Absage von Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) erhalten. Eine Begründung hat die Bürgermeisterin in ihrem Schreiben nicht wirklich angegeben. Und auch die “Fondation Cancer”, die sein Anliegen doch eigentlich unterstützen müsse, habe sich erstaunlich zurückhaltend gezeigt.

Reding, der nie geraucht hat, führt bei seiner Argumentation dabei vor allem gesundheitliche Gründe an. Passivrauchen führe laut “Fondation Cancer” zu 80 Toten jährlich in Luxemburg. “Das sind 80 zu viel.” Er will Passivrauchen bei Nichtrauchern, speziell bei Kindern und schwangeren Frauen, verhindern. Es gehe ihm dabei um den Respekt vor der Gesundheit anderer.

“Hexenjagd”

Auf deutliche Widerstände trifft Redings Petition beim Verband der Gastronomen. François Koepp, Generalsekretär der Horesca, kann dem Anliegen von Reding rein gar nichts abgewinnen. Er spricht von einer “Hexenjagd” gegen Raucher.

Koepp – selbst auch Nichtraucher – findet, dass es überhaupt keinen Grund zu einer restriktiveren Handhabung des Rauchens gibt. Er befürchtet, dass Restaurants dadurch noch weitere Kunden verlieren könnten. Nach Angaben der Horesca haben Restaurants und Kneipen durch die Rauchergesetze bereits einen Rückgang von rund 15 Prozent der Kundschaft erlebt.

Die Entscheidungsgewalt, ob auf Terrassen geraucht werden soll oder nicht, soll laut Koepp beim Restaurantbesitzer liegen und nicht beim Staat. “Nur weil die Befindlichkeiten von einigen getroffen sind, soll der Gesetzgeber aktiv werden?”, winkt Koepp ab. Die Politik soll das Sicherheitsempfinden von Einzelnen nicht über das Freiheitsverlangen der Allgemeinheit setzen.