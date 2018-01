Eine Frau ist am Dienstagmorgen in der Hauptstadt lebensgefährlich verletzt worden, als sie auf einem Fußgängerüberweg in der Rue Albert 1er von einem Auto erfasst wurde. Das meldet die Polizei.







Die aus einer Richtung kommenden Fahrzeuge haben demnach gegen 7.40 Uhr am Überweg angehalten, um die Frau die Straße überqueren zu lassen. Der Fahrer eines aus entgegengesetzter Richtung kommenden Wagen habe die Frau aber übersehen – und ungebremst erfasst.

Spiegel an die Schulter bekommen

Kurze Zeit später wurde auch in der Rue de Neudorf eine Fußgängerin beim Überqueren eines Überwegs leicht verletzt, als sie vom Seitenspiegel eines Wagens an der Schulter getroffen wurde.

Joggerin angestoßen

Und in der Route de Trèves in Senningerberg wurde am Mittag eine Joggerin angefahren. Ein von der Autobahn kommendes Fahrzeug wurde an der Route de Trèves angehalten, um die Joggerin über die Straße zu lassen. Ein nachfolgender Fahrer bemerkte dies jedoch nicht oder zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf, das dadurch nach vorne geschoben wurde und dadurch wiederum die Fußgängerin traf. Sie wurde sicherheitshalber zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht.