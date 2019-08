Vor genau einem Jahr saß Greta Thunberg erstmals in Stockholm beim Reichstagsgebäude und demonstrierte für mehr Klimaschutz. Am 20. August 2018 streikte die damals 15-jährige Schwedin noch allein. Wenig später schlossen sich Jugendliche weltweit an, die ebenfalls nicht zur Schule gingen, um für einen besseren Klimaschutz zu demonstrieren.

Greta Thunberg wurde zum Gesicht der weltweiten “Fridays for Future”-Bewegung. Ihr Slogan “Skolstrejk för klimatet” (Schulstreik für das Klima) kennt man mittlerweile überall auf dem Planeten. Innerhalb eines Jahres wurde sie nicht nur zur Anwärterin auf den Friedensnobelpreis, sondern auch zu einer der am meisten polarisierenden Personen der Erde. Für die einen verkörpert sie die mutige Klima-Kämpferin, für die anderen ist ihr Tun nichts weiter als eine lukrative PR-Show.

Vor allem ihre neueste Aktion, ein Segeltrip nach New York, hat zahlreiche Kritiker hervorgerufen. Dadurch, dass eine Crew von fünf Seglern nach New York fliege, um die Yacht “Malizia” anschließend nach Europa zurückzuführen, würde mehr CO2 freigesetzt, als wenn Thunberg einfach mit ihrem Vater nach New York geflogen wäre. Zwar hat der Pressesprecher der Crew gegenüber spiegel.de erklärt, dass das “Malizia”-Team seit längerem CO2-Kompensationen zahle für sämtliche Flüge, die sie in Anspruch nehmen würden. Die Aktion ist dennoch umstritten.

Aktivisten, ganz gleich für was sie eintreten, greifen oft auf provokante Methoden zurück, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Und wenn sie erst mal Aufmerksamkeit haben, wird es immer Leute geben, die versuchen, daraus Profit zu schlagen. Da stellt Thunberg keine Ausnahme dar. Um die junge Schwedin herum ist längst eine ganze Marketing- und PR-Maschinerie angelaufen. Ohnehin ist gegen sachliche Kritik nie etwas einzuwenden. Doch bei Greta Thunberg geht es weit darüber hinaus. Mittlerweile gibt es “F*** you Greta”-Sticker fürs Auto. Sie wurde nicht nur zum Feindbild von Klimaskeptikern, sondern für viele sogar zur Hassfigur. Die Anfeindungen in sozialen Netzwerken kennen keine Grenzen mehr.

So wurde Thunberg selbst zum Phänomen. Die Diskussionen drehen sich zurzeit weitaus mehr um ihre Person als um ihr eigentliches Anliegen: den Klimaschutz. Eine altbewährte Taktik, einfach den Mann oder in diesem Fall das Mädchen spielen, um vom eigentlichen Problem abzulenken.

Ob man nun zu den Greta-Fans oder den Greta-Hassern gehört – dazwischen scheint es momentan nicht mehr viel zu geben –, ist es nicht zuletzt ihr Verdienst, dass das Thema Klimawandel so omnipräsent ist.

Das eigentlich Schlimme an der ganzen Diskussion um Greta Thunberg sind nicht so sehr ihre Aktionen als vielmehr die Tatsache, dass es auch ein Jahr nach dem ersten “Skolstrejk för klimatet” immer noch keine effiziente Klimapolitik gibt. Denn eigentlich waren die Gefahren des Klimawandels bereits lange vor Greta Thunberg bekannt.