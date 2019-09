Legt es ein Großmaul hin, ist die Schadenfreude schnell da. So mag es auch dem einen oder anderen bei Boris Johnsons Zurechtstutzung durch das Parlament ergangen sein. Eine solch kurze Genugtuung sollte gegönnt sein. Doch für Erleichterung oder gar Freude gibt die britische Politik keinen Anlass. Dafür sind die Aussichten zu trübe, dafür ist der bereits angerichtete Schaden zu groß.

Den Geist aus der Flasche lassen, das kann ein jeder. Nur rein will er bekanntlich nicht mehr so leicht. Im UK gilt das gleich auf mehreren Ebenen. Die Bevölkerung ist tief gespalten. Es gibt mehr Rassismus. Mit vielen politischen Gepflogenheiten wurde gebrochen. Schlupflöcher der ungeschriebenen und daher flexibleren Verfassung wurden und werden als Einladung für miese politische Tricks missbraucht. Es wurde und wird gelogen, dass sich die Balken biegen.

Man könnte denken, die Briten hätten den Respekt vor sich selbst verloren. Dass Schotten und Nordiren aus der Union ausbrechen, wird von Tag zu Tag wahrscheinlicher. Die Geduld der verbleibenden EU-Europäer ist begrenzt. Der Brexit stellt alte Freundschaften auf die Probe. Und das Bild, das Großbritannien seit etwas mehr als drei Jahren von sich in die Welt sendet, ist wenig vorteilhaft in einer Zeit, in der neue Freunde gesucht werden.

Alle diese Risse zu kitten und alle diese Wunden zu heilen, wird eine Herkulesaufgabe. So sehr den Briten auch zu wünschen ist, dass sie wieder zu sich selbst finden, ist für Zuversicht vorerst kaum Platz. Für Freude schon gar keiner.