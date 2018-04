Die ganze Woche hindurch hat die internationale Öffentlichkeit darüber gerätselt, wann und wo der irrlichternde Donald Trump als Antwort auf den – mutmaßlichen – Giftgasangriff in Duma zuschlagen lassen wird. Derweil tischt Moskau der Welt eine neue Variante dessen auf, was sich vor rund einer Woche in dem von den eigenen Truppen und jenen des Assad-Regimes eingekesselten syrischen Stadtteil zugetragen hat: Es waren die Briten. Die haben den Angriff mit den Helfern der Weißhelme lediglich inszeniert, sagte am Freitag unter anderem der russische Außenminister Sergej Lawrow. Dabei konnte eine Untersuchungskommission der Vereinten Nationen seit dem Beginn des Krieges in Syrien mehr als 30 Angriffe mit chemischen Kampfstoffen nachweisen, von denen 27 auf das Konto des syrischen Regimes gehen. Warum sollte Großbritannien dann einen solchen Vorfall inszenieren?

Nur einmal haben die USA auf den Gebrauch von Chemiewaffen in Syrien reagiert und einen Luftwaffenstützpunkt angegriffen. Geändert hat das offensichtlich nichts.

Mittlerweile kamen hunderttausende Menschen in dem Krieg in Syrien ums Leben, die meisten davon Zivilisten. Und die ganze Zeit war die internationale Gemeinschaft nicht in der Lage, auch nur den Ansatz für eine friedliche Beilegung des Konflikts zu finden. Wenn überhaupt ein ernsthafter Versuch dazu unternommen wurde.

Russland, als gewichtigster Akteur im Konflikt, hätte es in der Hand auf ein Ende des Krieges hinzuwirken, zieht es aber offensichtlich vor, dem Assad-Regime zum Endsieg gegen seine eigene Bevölkerung zu verhelfen. Solange der nicht erreicht ist, wird weiter in Syrien getötet, mit oder ohne Chemiewaffen.