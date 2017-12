Gefahren für die Pressefreiheit

Mehr als 170 Journalisten sitzen in den Mitgliedsländern der OSZE in Haft. Viele davon, wie der deutsch-türkische „Welt“-Journalist Deniz Yücel, in der Türkei. Die OSZE ist über die Entwicklung tief besorgt. Zum Artikel

Vom Wandel verschont

In der Luxemburger Politik ist seit Antritt der neuen Regierung auch eine neue Generation zu Werke. Sie denkt anders, sie fühlt anders und sie möchte anders vorankommen, ohne jemanden auszuschließen… Zum Artikel

Rekord-Weihnachtsgeschäft in den USA

In diesem Jahr mussten in den USA 7000 Einzelhändler schließen. Jetzt hoffen die verbliebenen, dass ihnen das Weihnachtsgeschäft über die Runden hilft. Immerhin stiegen die Verkäufe um 4,9 Prozent – ein Rekord. Zum Artikel

Tel Aviv (On a trop parlé de Jérusalem)

Ces derniers temps, on a trop parlé de Jérusalem et pas assez de Tel Aviv. C’est dû à Donald Trump, bien sûr, mais aussi, sans doute, à l’un ou l’autre prophètes et fils de Dieu. Ce n’est pas étonnant car Tel Aviv représente des idéaux que tous les tenants d’idéologies politiques faisant rimer nationalisme, „religionisme“ et populisme dénigrent. Zum Artikel

Heilige oder Verführerin?

Das Musical „Evita“ ist nicht umsonst ein Klassiker des Genres: Eine packende Geschichte, ein fantastisches Bühnenbild und fesselnde Songs verzaubern das Publikum. Doch hinter der Fassade steckt viel Verborgenes. Zum Artikel