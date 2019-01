Serge Wilmes und Frank Engel wollen beide Präsident der CSV werden. Nachdem Engel schon länger sein Interesse am Amt bekundet hat, soll nach Informationen des Luxemburger Wort gestern auch Wilmes offiziell seine Kanditatur eingereicht haben. Wilmes, der bereits seit Längerem als Kandidat gehandelt wurde und schon am Tag nach den Nationalwahlen im Oktober 2018 in den Startlöchern stand, wollte eine etwaige Kandidatur gebenüber dem Tageblatt nicht bestätigen.

Der EU-Abgeordnete Frank Engel sagte gestern in einem RTL-Interview, dass es darum gehe, „die Karre aus dem Dreck zu ziehen“. Es ist historisch, dass seine Partei eine zweite Oppositionsperiode hintereinander antreten muss. „Es ist erschreckend normal geworden, dass die CSV nicht regiert“, sagte er. Und genau das wolle er ändern, wenn er der nächste Parteipräsident werden sollte.

Laut Engel muss die CSV ihr Profil wieder schärfen. Hierfür gelte es einerseits offensiver zu werden. Die Partei habe sich in den letzten Jahren in der Opposition staatstragend gegeben, „obwohl es keinen Staat mehr zu tragen gab“. Nun sei es an der Zeit, sich resoluter einem „härteren Oppositionsstil“ zu verschreiben.

Sofern Engel Parteipräsident wird, wird er von einer weiteren Kandidatur für die Europawahlen im Mai absehen. Am 26. Januar wählen die Delegierten der CSV einen neuen Präsidenten sowie Generalsekretär. Für das Amt des Generalsekretärs liegt lediglich die Kandidatur von „Député-maire“ Félix Eischen vor.

Auch die LSAP sucht einen neuen Parteipräsidenten. Laut Informationen des Luxemburger Wort soll Franz Fayot Interesse an diesem Posten haben. Er war jedoch für ein Gespräch mit dem Tageblatt nicht zu erreichen.