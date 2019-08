Björk Guðmundsdóttir ist schon einige Zeit im Geschäft: Ab 1986 war sie Sängerin der isländischen Alternative-Band Sugarcubes und prägte den ohnehin ideenreichen Sound der Band mit ihrem facettenreichen Gesang, der mal sacht, mal kräftig und dann wieder brachial daherkam. Als Solo-Künstlerin entwickelte sie sich seit den 90er Jahren dann eigentlich mit jedem Album konsequent weiter – und machte nach ersten Ausflügen in House und Elektronik schließlich durchaus sperrige Musik.

Kürzlich hat die 53-Jährige mit der neuen Bühnenshow “Cornucopi” Publikum und Kritiker begeistert, die sowohl technisch als auch dramaturgisch höchst anspruchsvoll ist.

Um fantastische Bühnenbilder, extravagante Kostüme und Songs in einem speziellen 360-Grad-Sound live zu erleben, muss man aber nicht mehr nach New York pilgern: Wie das Atelier bekannt gibt, wird Cornucopia am Samstag, 16.November 2019, auch in der Rockhal in Luxemburg zu sehen sein.

“Björk ist eine multidisziplinäre Künstlerin, die immer wieder Innovationen in den Bereichen Musik, Kunst, Mode und Technologie vorantreibt”, schreibt das Atelier. “Vom Schreiben, Arrangieren und Produzieren eines umfangreichen Musikkatalogs über Eskapaden in Virtual Reality und digitalen Apps inspiriert, experimentiert Björk weiter und definiert die Grenzen der Arbeitsweise eines Musikers neu.”

Der Ticketverkauf beginnt am Freitag, 9.August, um 10 Uhr (hier der Link zur Seite des Ateliers).