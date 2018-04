“Da sieht man die Bremsspuren. Der schwarze Mercedes kam von oben und fuhr die Straße entlang”, erklärt Americo und deutet mit dem Arm in Richtung Place Léon XIII. Americo und sein Arbeitskollege Marcelo waren am Mittwoch gerade dabei, Arbeiten in einer Baugrube am Bürgersteig an der Kreuzung rue des Ardennes und rue Sigismond durchzuführen, als es zu dem folgenschweren Vorfall kam.

“Und die Polizei kam von dort”, erzählt Americo weiter und zeigt auf die rue Sigismond. Ein Polizist sei aus seinem Dienstauto gestiegen und habe versucht, den schwarzen Mercedes zu stoppen. Mit deutlichen Handzeichen. “Außerdem hat er lautstark ‘Halt’ auf Luxemburgisch gerufen.”

Der Fahrer im Mercedes habe zunächst auch gestoppt, sei dann rückwärts gefahren, habe beschleunigt und versucht, an dem Polizeiauto vorbeizukommen. Dieses stand zu dem Zeitpunkt auf der Kreuzung rue des Ardennes und rue Sigismond. Dann seien plötzlich Schüsse gefallen. Drei oder vier. Der Mercedes fuhr an dem Polizeiauto vorbei, streifte dann eine Hauswand und kam an einem Baum auf der place place Léon XIII zum Stehen.

“Es ging alles so schnell. Es war wie im Film. Das Ganze dauerte höchstens eine Minute”, sagt Americo. Zuvor sei ihm und Marcelo der Wagen bereits aufgefallen, da er mehrfach um den Block fuhr. Der Mercedes sei an der rechten Vorderseite beschädigt gewesen. “Und dies hat reichlich Lärm gemacht”, ergänzt Marcelo.

“Sein Blick war total komisch”

Auch den Fahrer können beide beschreiben. Er sei Mitte 40 gewesen und habe schwarze Haare gehabt. “Sein Blick war total komisch. Als er rückwärts fuhr, um die Polizeisperre zu umfahren, war er blass im Gesicht und irgendwie voller Panik”, so Americo. Das mit dem komischen Blick des Fahrers und die Tatsache, dass der Wagen beschädigt war, kann auch Carlo bestätigen. Der Rentner ging nämlich wie jeden Tag mit seinem Hund Gassi. “Mir fiel der Wagen auf, da er viel Krach machte. Es war ein sonderbares Geräusch.” Gegen 15.30 Uhr sei ihm der schwarze Mercedes im Dernier Sol ein erstes Mal aufgefallen.

Lessentiel.lu hatte in dem Zusammenhang gestern Folgendes zu berichten: “Gegen 16 Uhr parkte ein Mann in einem schwarzen Mercedes auf einem Parkplatz vor der Bibliothek des Hauptstadt-Viertels gleich gegenüber der Moschee. Offenbar fühlte er sich beobachtet.” Weiter hieß es auf Lessentiel.lu: “Er stieg aus dem Auto und ging weiter nach oben in Richtung der Boutique Solidaire neben dem Centre Ulysse. Er behielt die Polizisten im Auge. Dann kehrte er zu seinem Wagen zurück. Währenddessen fährt eine Polizeipatrouille durch die Nachbarschaft und stellt Fragen zu dem Gesuchten.”

Das sagt die Justiz

Die Justiz veröffentlichte gestern ein Kommuniqué. Darin heißt es, dass eine Polizeipatrouille eine Routinekontrolle in Bonneweg durchführen wollte. Dabei sei ihr ein Fahrer im Dernier Sol aufgefallen, der sowohl durch seine Fahrweise als auch durch den Zustand des Wagens gegen die Straßenverkehrsordnung verstieß. Der Fahrer habe versucht, sich der Kontrolle zu entziehen und sei dabei mit seinem Gefährt gegen einen anderen Wagen gestoßen.

In Höhe der Kreuzung rue des Ardennes und rue des Sigismond habe ein Polizeibeamte dann versucht, den schwarzen Mercedes zu stoppen. Der Fahrer habe zunächst gestoppt, sei dann rückwärts gefahren und habe auf den Polizeibeamten zugehalten und versucht, ihn zu überfahren. Letzterer habe daraufhin von seiner Schusswaffe Gebrauch gemacht. Einer der Schüsse traf dabei den Fahrer.

Gegenüber dem Tageblatt gab Diane Klein, Sprecherin der Justiz, weitere Details preis: Offenbar hatten zwei Polizisten die “Verfolgung” des Fluchtautos, das falsche Kennzeichen hatte und in der Tat beschädigt war, zu Fuß aufgenommen, nachdem ihnen der Wagen im Dernier Sol aufgefallen war. Der dritte Beamte entschied sich, nicht zu wenden, sondern fuhr mit dem Polizeiwagen in die rue Sigismond und blockierte die Kreuzung an der Ecke zur rue des Ardennes. Kurze Zeit später nahte dann der schwarze Mercedes heran, der zuvor noch einen weißen Kastenwagen gestreift und beschädigt hatte. In der Zwischenzeit war einer der beiden anderen Beamten ebenfalls an Ort und Stelle. Einer der beiden versuchte, den Wagen mit Haltezeichen zu stoppen. Der Fahrer setzte zurück und versuchte, zu fliehen. Daraufhin gab einer der zwei Beamten die Schüsse ab.

Auf die Frage, ob der Mann nun aufgrund der Schüsse starb oder wegen des Unfalls, wies Klein darauf hin, dass man das noch nicht sagen könne. Die Autopsie findet erst heute statt. Den Behörden ist die Identität des Fahrers inzwischen bekannt. Letzte Zweifel sollen mit der Autopsie beseitigt werden. Mittlerweile wurde auch die “Inspection générale de la police” von der Staatsanwaltschaft mit den Ermittlungen beauftragt.