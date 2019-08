Am Samstag hatte ein Streit zwischen einem Mann und einer Frau, der sich in einem Mehrfamilienhaus in der rue Simon Bolivar zutrug, tödliche Folgen. Das Opfer verstarb noch in der Nacht zum Sonntag im „Centre hospitalier Emile Mayrisch“ (CHEM).

Es ist eine schreckliche Tat, die sich am späten Samstagnachmittag in einer Nebenstraße der rue de l’Alzette ereignete. Ein Mann und eine Frau, die seit einigen Jahren ein Paar waren und gemeinsam im ersten Stockwerk in einem Mehrfamilienhaus lebten, hatten einen handfesten Streit. Es war nicht das erste Mal, dass sich das Paar in die Haare geriet. Bereits am Vortag waren die beiden derart heftig aneinandergeraten, dass Nachbarn die Polizei alarmierten.

Die Beamten schritten ein und führten den Mann kurzerhand in Handschellen ab. Trotz der Wegweisung kreuzte der Mann am Samstag dann aber bei seiner Partnerin auf und diese ließ ihn in die Wohnung. Irgendwann kam es dann zu dem folgenreichen Streit. Dabei fügte der Mann unseren Informationen nach seiner Partnerin mit einem Messer lebensgefährliche Schnittwunden zu.

Die herbeigeeilte Polizeistreife und der Rettungsdienst fanden die schwer verletzte Frau im Hausflur vor. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde das Opfer umgehend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht, wo die Frau in der Nacht zum Sonntag an ihren lebensgefährlichen Verletzungen verstarb. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei noch am Tatort gestellt und verhaftet. Angeblich stand der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss. Der mutmaßliche Täter wurde noch am Sonntagnachmittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Seitdem sitzt er in Schrassig in Untersuchungshaft.