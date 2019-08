Da haben wir aber nochmal Glück gehabt: The Donald will Grönland kaufen. Und nicht Luxemburg. Dabei sind wir doch hier ein wahres Dorado für Immobilienhaie wie Trump einer ist. Doch nur Grönland hat offensichtlich den erforderlichen Platz, um die epochalen Projekte des stabilsten Genies aller Zeiten zu verwirklichen. Das Winzherzogtum dagegen ist so lachhaft mickrig, dass man, selbst wenn man dessen Hauptstadt samt Speckgürtel zur Gänze unterplanierte, nicht einmal einen einzigen anständigen Golfplatz darin anlegen könnte.

Von einem Trump-Tower, der so friggin’ big wäre, dass sein Schatten reihum Trier, Thionville und Arlon verdunkeln würde, ganz zu schweigen. Eine Kunst beherrscht Trump mit schlafwandlerischer Sicherheit: im Gespräch bleiben. Gerne mit rassistischem Dogwhistling zulasten von dunkelhäutigen Menschen aus aller Welt. Aber auch, wenn’s denn mal sein muss, mit hanebüchener Folklore à la „heute kaufen wir Grönland und morgen die ganze Welt“. Doch erstens funktioniert es – irgendwo finden sich z.B. immer ein paar Leitartikler, die sich tags darauf schnappatmend darüber echauffieren – und zweitens handelt es sich im vorliegenden Falle durchaus nicht um Folklore, denn im Jahre 1917 hat Dänemark bereits „Dänisch Westindien“, heute bekannt als „United States Virgin Islands“, für schlappe 25 Millionen Bucks an Washington verschachert.

Nur dass damals keiner was dabei fand, eine Kolonie mitsamt ihrer Bewohner zu verhökern, so, als ob Letztere Vieh wären. Nun ist Trump natürlich in keiner Weise an den 56.000 Grönländern interessiert. Die erwarten nämlich auch weiterhin die Vorteile eines modernen Sozialstaates skandinavischer Prägung mit Kranken- und Pensionsversicherung, Gratisschulen, Elternurlaub und all dem anderen kommunistischen Kokolores, welcher zwingend dazu führen wird, dass „failing Europe“, diese beklagenswerten „Bunch of Losers“, in nicht allzu ferner Zukunft definitiv vor Uncle Sam’s globalen Hegemonieansprüchen wird kapitulieren müssen. Im postbrexitären Winzbritannien kriegen wir schon bald einen Vorgeschmack davon, wie so was geht. Nein, die Grönländer würde er nicht behalten wollen.

Er würde sie vielmehr an seinen brasilianischen Kumpel Bolsonaro zu verhökern suchen, auf dass dieser sie als Plantagensklaven (in den USA selbst ist so was seit dem Bürgerkrieg ja leider nicht mehr erlaubt) bei der Vernichtung des amazonischen Regenwaldes Hand anlegen lasse. Damit würde das stabile Genie aus dem Weißen Haus dann gleich zwei Fliegen mit einem Streich erlegen: Der Kaufpreis für Grönland verringerte sich um den Erlös aus dem Eingeborenenverkauf, und die aus der Zerstörung des Urwaldes resultierende beschleunigte globale Erwärmung erlaubte es Trump – wg. rascher wegschmelzenden Eispanzers –, schneller an die grönländischen Rohstoffreserven zu gelangen. Ein wahres Genie halt!