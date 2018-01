Die Strafkammer des Bezirkgerichtes hat Joe Thein, Präsident der Partei “déi Konservativ”, am Donnerstag zu einem Fahrverbot von 22 Monaten verurteilt. Das ist die Strafe, die die Staatsanwaltschaft gefordert hatte.

Thein hatte am 18. Oktober um 1.15 Uhr in Dippach in der Route de Luxembourg die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war gegen ein Verkehrsschild geprallt. Die Polizei fand heraus, dass er deutlich zu schnell unterwegs war. Darüber hinaus wurde ein Alkoholwert von 2,15 Promille bei ihm festgestellt.

Anzeige

“Ein eindeutiger Fehler”

Thein, der ohne Rechtsanwalt vor Gericht trat, erklärte im Prozess, dass es ihm Leid tue. “Ich entschuldige mich und bin mir bewusst, dass es eindeutig ein Fehler war”, meinte der Politiker.

Der 26-Jährige ist bereits wegen ähnlichen Vorwürfen vorbestraft und es besteht schon ein Fahrverbot auf Bewährung gegen ihn. Im Prozess hieß es damals, dass der Angeklagte mit einem Leasing-Wagen unterwegs war, um ein Haar hätte die Polizei das Auto beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft erklärt ebenfalls im Prozess, dass die Tat kein Kavaliersdelikt war, denn es hätten Menschen verletzt oder gar getötet werden können.