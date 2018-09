“Eine Wanderung durch die Arbeiterviertel – Kaserne, Congo, Italien, und wie die seltsamen Spitznamen lauten, die mehr oder weniger gerechtfertigt sind – rollt uns ein Bild tollen Lebens, sozialen Elends auf, wie es hierlands nie bestand und nicht mehr besteht. Die unsauberen Kinder, die wie die Ameisen in Staub und Schmutz umher rennen und kriechen, die wüsten Weiber, die an den Türen stehen und lagern – die düsteren Männer mit den blauen Kitteln und Samthosen und den sehnigen Armen, die grollend zur Arbeit gehen, nach Hause kommen; das Schreien und Poltern in den dumpfen und dunklen Stuben, wo die Esser und Trinker und Zänker zu Dutzenden zusammengedrängt sind; das alles und manches andere gibt sehr zu denken und lässt die Gefahr ahnen, die in solchen sozialen Sümpfen keimt.”

