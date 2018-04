Die Zahl der Arbeitssuchenden ist in einem Jahr um 2,5 Prozent zurückgegangen. Im März 2018 gibt es in Luxemburg nur noch 15.956 Arbeitslose. Das sind 411 Personen weniger als im März des Vorjahr. Die Arbeitslosenrate beträgt in Luxemburg 5,7 Prozent. Das meldet die ADEM am Freitag.

Besonders in der Gruppe der Unter-30-Jährigen sank die Anzahl der Arbeitsuchenden stärker; 7,5 Prozent weniger junge Menschen sind arbeitslos. Auch bei den Langzeitarbeitslosen ist die Zahl um 4,5 Prozent zurückgegangen.

Arbeitslose Menschen mit Abschluss

Einen Zuwachs an Arbeitsuchenden konnte in der Gruppe der Personen mit Hochschul-Abschluss vermerkt werden. 215 Personen sind hier auf der Suche nach einem Job (+7,5 %).

5018 Menschen in Luxemburg sind zurzeit in einer Arbeitsmaßnahme beschäftigt. Das sind 360 weniger als im März 2017. In Ausbildung: 55 Personen mehr als im Vorjahr machen ein Berufspraktikum und 30 Personen mehr sind in einer Erwachsenenausbildung.