Die luxemburgische Rugby-Nationalmannschaft hat das Auswärtsspiel in Ungarn mit 18:15 gewonnen. In einem umkämpften Spiel behielt die FLR-Auswahl am Ende die Nerven und blickt nun auf ein wahres Topspiel gegen Slowenien.

Stolz, aber auch völlig entkräftet war FLR-Kapitän Christian Olsen am Samstagabend nach dem Sieg über Ungarn. Nach dem Spiel tauschten die beiden Mannschaften noch Geschenke aus, am späten Abend ging es für die Luxemburger ins Hotel. „Wir packen jetzt unsere Koffer für den Rückflug am Sonntag“, sagte Olsen. „Ich bin mir aber sicher, dass der eine oder andere noch in die Stadt geht, um sich ein paar Bier zu genehmigen.“

Das Spiel am Samstag hat den Luxemburger nicht nur physisch, sondern auch mental Körner gekostet. Dabei war der Anfang für die Mannschaft von Alexandre Benedetti sehr schwierig. Zwei Versuche der Ungarn brachten die luxemburgische Mannschaft nach 20 Minuten mit 0:12 in Rückstand. „Wir waren in der Anfangsphase in einer Falle“, sagte Olsen. „Der Rückstand war ein Schock für uns, hat uns aber auch aufgeweckt.“

Von großer Bedeutung war der Versuch kurz vor der Halbzeit. Mit 7:12 kam die FLR-Auswahl kurz vor der Halbzeit wieder an die Ungarn heran – zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt. „Das hat uns auf den richtigen Weg für den zweiten Durchgang gebracht“, weiß Olsen. „In der zweiten Halbzeit haben wir unsere Fehler wiedergutgemacht. Es war aber insgesamt ein sehr enges spiel. Wir waren sehr diszipliniert, viel disziplinierter als gegen Österreich.“

Zugute kam der luxemburgischen Mannschaft, dass die Fehler aus der ersten Halbzeit abgestellt wurden. „Wir haben intelligenter gespielt und haben ihre Fehler in ihrer Hälfte ausgenutzt.“ Luxemburg ging in der zweiten Halbzeit mit 18:15 in Führung, doch am Ende machten die Ungarn noch einmal Druck. „Die letzten zehn Minuten spielten sich nur in unserer Hälfte ab. Ich bin so stolz auf die Mannschaft. Wir haben nie lockergelassen, nie den Kopf hängen lassen. Selbst als wir die letzten Minuten in Unterzahl waren, haben wir alles gegeben.“

Mit 18:15 feierten die Luxemburger also einen wichtigen Auswärtssieg – den dritten Sieg im dritten Spiel der Conference. „Wir wussten, dass es ein enges Spiel wir und dass die Ungarn stark sind. Der Sieg war das Ziel, wir haben nicht über den Bonuspunkt gesprochen. Wir wollen weiter zeigen, dass wir die beste Mannschaft in der Conference sind.“

Nun soll die Mannschaft feiern, ab Sonntag soll der Fokus dann auf das letzte Spiel gegen Slowenien gerichtet werden. Am kommenden Sonntag spielt Slowenien erst mal sein drittes Spiel. Die Slowenen empfangen Österreich, bevor sie dann eine Woche später nach Luxemburg reisen. „Wir haben Selbstvertrauen getankt und wollen jetzt den ersten Platz bestätigen. Wir sind auf einem super Weg. Aber das Spiel gegen Slowenien wird wieder ein Kampf.“